Facebook: Kommentare deaktivieren & sperren – das geht

Manchmal sind die Kommentarspalten bei Facebook voll mit Hass und unnötigen Bemerkungen. Wer sich Beiträge anderer Nutzer ersparen will, stellt sich die Frage, wie man Kommentare bei Facebook deaktivieren kann.

Unter einigen Beiträgen findet man den Hinweis „XY hat eingeschränkt, wer diesen Beitrag kommentieren kann“. Ist diese Einstellung auch für eigene Beiträge möglich?

Facebook: Kommentare unter eigenen Beiträgen deaktivieren?

Als privater Nutzer kann man Kommentare unter den eigenen Beiträgen nicht deaktivieren. Es lässt sich also nicht verhindern, dass Kontakte, Freunde und andere Nutzer ihre eigene Meinung unter euer Foto oder euren Text-Beitrag schreiben. Ihr könnt lediglich einstellen, welche Nutzer eure Beiträge sehen dürfen. So schränkt ihr den Nutzerkreis ein und verhindert, dass unerwünschte Personen euren Beitrag anschauen, um gegebenenfalls einen wütenden Kommentar oder Ähnliches zu hinterlassen. Das geht so:

Verfasst euren Beitrag. Bevor ihr auf „Posten“ drückt, tippt ihr auf das graue Feld unter eurem Namen. Hiermit gebt ihr an, wer diesen Beitrag sehen kann. Das können entweder Freunde aus eurer Kontaktliste, nur bestimmte Nutzer oder auch nur ihr selbst sein. Mit „Öffentlich“ ist der Beitrag für alle sichtbar, ganz gleich, ob man mit euch befreundet ist oder einen Facebook-Account hat. Zudem könnt ihr mit „Freunde außer…“ bestimmte Nutzer ausschließen. Drückt auf „Fertig“. Danach wird der Beitrag für den ausgewählten Nutzerkreis veröffentlicht. Kommentare sind dann weiterhin möglich.

Stößt ihr auf einen unpassenden Nutzerkommentar unter euren eigenen Beiträgen, könnt ihr diese Kommentare jederzeit löschen.

Facebook: Kommentare deaktivieren – hier geht es

Lediglich, wenn ihr eine Gruppe oder Seite bei Facebook betreibt, könnt ihr dort die Kommentarfunktion komplett deaktivieren. Das geht bei Gruppen so:

Öffnet die Übersicht eurer Gruppen hinter diesem Link. Sucht den Beitrag heraus, für den ihr die Kommentare ausschalten wollt. Tippt dort auf die drei Punkte (…). Wählt dann „Wer kann deinen Beitrag kommentieren?“ aus. Im neuen Menü wählt ihr „Kommentarfunktion deaktivieren“ aus.

Bei Facebook-Seiten geht ihr genauso vor. Ihr veröffentlicht also zunächst den Beitrag und schaltet anschließend dafür die Kommentare aus.

