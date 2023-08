Computer sagt Nein Meme: Ursprung, Bedeutung, Original & MP3

In sozialen Medien stößt man auf viele Begriffe und Running-Gags, die man nicht immer verstehen muss. Ein Ausdruck, den man immer wieder liest, ist „Computer sagt ‚Nein‘“. Woher kommt das Meme, was bedeutet es und wo kann man den Sound-Schnipsel als MP3 anhören?

Der Spruch „Computer sagt ‚Nein‘“ passt in verschiedene Lebenslagen. Man kann ihn als Standard-Antwort benutzen, wenn man eine lästige Frage schnell loswerden will und sich nicht weiter damit auseinandersetzen möchte.

Woher kommt „Computer sagt ‚Nein“?

Seinen Ursprung hat der Spruch „Computer sagt ‚Nein‘“ in der Comedy-Sendung „Little Britain“. Die Show ist zwischen 2003 und 2006 erschienen. Dort sind verschiedene Sketche zu sehen, die Stereotype britischer Einwohner überspitzt darstellen. Der Spruch „Computer sagt ‚Nein‘“ beziehungsweise im Original „Computer says ‚no‘“ wird von Carol Beer, gespielt von David Walliams, gesagt. In der Szene übernimmt er eine Rolle der Rezeptionistin in einem Krankenhaus.

Dort will sich ein kleines Mädchen zu einer Operation anmelden. Ihre Mutter meint, sie sei hier, um sich die Mandeln herausnehmen zu lassen. Die Rezeptionistin überprüft das im PC-System und meint daraufhin „Computer sagt ‚Nein‘“. Stattdessen ist das kleine Mädchen dort für eine Hüftgelenkstransplantation angemeldet. Das Video mit dem Spruch könnt ihr euch hier ansehen (ab ca 1:20):

Der Spruch kommt noch in vielen weiteren, ähnlichen Szenen in der Sketch-Show vor. Die Kurzfassung gibt es hier:

Eine Szene mit dem Meme im englischsprachigen Original seht ihr hier:

Der Spruch hat sich als Running-Gag in der Serie etabliert und war in verschiedenen Folgen zu hören. Umso überraschender war es für die Fans der Sendung, als plötzlich in einem Sketch die unerwartete Abwandlung „Computer sagt ‚ja'“ zu hören war:

Computer sagt „Nein“ als MP3 und GIF

Wollt ihr den Sound-Schnipsel als MP3 herunterladen, um ihn zum Beispiel als Klingelton für euer Smartphone oder als Sprachnachricht für Freunde in WhatsApp zu verwenden, könnt ihr einen YouTube-Downloader nutzen und die Audio-Datei aus einem der oben verlinkten Videos speichern.

Das Meme „Computer sagt ‚Nein‘“ ist auch ein beliebtes GIF. Ihr könnt eine der folgenden Animationen verwenden, wenn ihr auf lustig-arrogante Art Freunden auf eine Frage oder Bitte antworten wollt:

Falls ihr die Serie verpasst habt oder noch einmal lachen möchtet, könnt ihr zur DVD-Box mit allen drei Staffeln zurückgreifen. Im Stream gibt es Little Britain aktuell nicht. Lediglich den Ableger „Little Britain USA“ könnt ihr online bei WOW ansehen.

