Auch in Final Fantasy 7 Remake gibt es unterschiedlichste Materia, die euch in Kämpfen unterstützen. Da es viele verschiedene gibt und sich manche Dinge im Vergleich zum Original verändert haben, möchten wir euch in diesem Guide verraten, was wirklich wichtig ist und welche Materia es gibt.

Was sind Materia

Materia sind künstlich hergestellte Kristallorbs, die ihr in Waffen und Ausrüstung einfügen könnt, um so deren Kräfte und Fertigkeiten zu kanalisieren. Nehme man zum Beispiel die grünen Magie-Materia, die dem Träger erlauben offensive oder heilende Zauber auszuführen. Neben Feuer, Eis, Blitz und mehr Angriffszaubern, ermöglichen diese den Einsatz von heilender Magie wie Vita oder dem Errichten von Barrieren.

In Final Fantasy 7 Remake besitzen die meisten Gegner mIndestens eine elementare Schwäche, also bietet es sich an ein weites Spektrum an Magie-Materia über eure Charaktere zu verteilen. Die meisten Arten von Materia werden stärker, je länger sie gekoppelt sind. Besiegt ihr Gegner, erhaltet ihr eine bestimmte Anzahl an Fertigkeitspunkte (FP). So wird aus Feuer zu Feura und dann zu Feuga. Die letzte der Stufen ist die stärkste.

Materia einsetzen

Im Menü unter „Ausrüstung und Materia“ könnt ihr durch das Drücken der Dreieckstaste Materia in eure Waffen und Rüstungen einsetzen. Dadurch erhaltet ihr nicht nur neue Fertigkeiten, sondern könnt euch die Parameter eurer Charaktere verbessern. Auch Materia von den Charakteren, die aktuell nicht in eure Gruppe sind, lassen sich so verändern.

So levelt ihr Materia am schnellsten

Um Materia aufzuleveln, solltet ihr sie ausgerüstet haben Anfangs gibt es leider keine andere Möglichkeit, außer sie immer wieder auszutauschen, wenn ihr sie vervollständigt habt. Legt anfangs vor allem wert darauf Heilungs- und Elementarmateria auszurüsten, damit ihr in einem Bosskampf keine Probleme habt.

Schneller leveln wird erst möglich, Wenn ihr die FP-Boost-Materia gefunden habt. Koppelt ihr diese mit einer anderen Materia in einem verbundenen Slot, erhaltet ihr 100% mehr FP für die gekoppelte Substanz. In Kapitel 14 findet ihr eine Schrittzähler-Materia, die sich nach 5000 Schritten als FP-Boost entpuppt. Koppelt ihr diesen, könnt ihr in Windeseile Materia wie „Wiederbeleben“ maximieren.

Alle Magie-Materia und ihre Stufen

Materia Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Glut Feuer Feura Feuga Gewitter Blitz Blitzra Blitzga Frost Eis Eisra Eisga Luft Aero Aerora Aeroga Behandeln Antidot Medica Zerstörung Barrieredurchbruch Bann Versieglung Schlaf Stumm Tobsucht Toxin Bio Biora Bioga Heilen Vita Vitra Regena Vitaga Barriere Barriere Magiebarriere Wall Wiederbeleben Engel Zeit Hast Gemach Stopp

Alle Fertigkeiten-Materia

Mit den gelben Fertigkeiten-Materia könnt ihr euren Charakteren temporär ermöglichen neue Fähigkeiten einzusetzen. Im Vergleich zu Magie-Materia lassen sich Fertigkeiten-Materia nicht weiter verbessern.

Materia Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Analyse Analyse auf einen Gegner Analyse auf alle Gegner ATB-Boost Cooldown: 360 Sekunden Cooldown: 300 Sekunden Cooldown: 240 Sekunden Cooldown: 180 Sekunden Cooldown: 120 Sekunden Chakra Heilung 20% Heilung 25% Heilung 30% Heilung 35% Heilung 40% Gebet Heileffekt: Winzig Heileffekt: Gering Heileffekt: Mittel Heileffekt: Groß Heileffekt: Enorm Feindeskönnen Feindtechniken erlernbar Stehlen Stehlen anwendbar

Alle Komplementärmateria

Mit Komplementärmateria könnt ihr euren Materia zusätzliche Effekte verleihen, indem ihr sie in einem Slot miteinander verbindet. So verleihen Komplementärmateria vom Typ „Elementar“ Waffen und Rüstungen zusätzliche elementare Zugehörigkeit, während jene vom Typ „Reichweite“ den Wirkbereich vergrößern. Mit einem größeren Wirkbereich verringert sich jedoch auch der Schaden.

Materia Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Elementaraffinität Elementschaden + 8% Elementschaden + 15% Elementschaden + 23% Amplifikation Effektstärke sinkt um 60% Effektstärke sinkt um 45% Effektstärke sinkt um 25% Widerstand Effektdauer von Zustandsveränderungen um 25% reduziert Effektdauer von Zustandsveränderungen um 50% reduziert Effektdauer von Zustandsveränderungen um 100% reduziert Magische Verkettung Synergie aktivieren TP-Absorption 20% TP-Absorption 30% TP-Absorption 40% TP-Absorption FP-Boost +100% FP

Alle ungebundenen Materia

Ungebundene Materia sind einzelne Orbs, welche unterschiedliche Effekte haben.

Materia Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 TP-Boost TP +10% TP +20% TP +30% TP +40% TP +50% MP-Boost MP +10% MP +20% MP +30% MP +40% MP +50% Magie-Boost Magie +10% Magie +20% Magie +30% Magie +40% Magie +50% Glücks-Boost Glück +10% Glück +20% Glück +30% Glück +40% Glück +50% Gil-Boost +100% Gil EP-Boost +100% EP Ausweichrundumschlag Ausweichrundumschlag aktivierbar Attacke- & Effektbonus Erstschlag Geringer ATB-Boost bei Kampfbeginn Mittlerer ATB-Boost bei Kampfbeginn Hoher ATB-Boost bei Kampfbeginn Auto-Vita Auto-Vita bis zu 3x pro Kampf Auto-Vita bis zu 10x pro Kampf ATB-Schock Geringer ATB-Boost bei geschocktem Gegner Mittlerer ATB-Boost bei geschocktem Gegner Hoher ATB-Boost bei geschocktem Gegner Meister der Gegenstände Gegenstandseffekte +30% Gegenstandseffekte +40% Gegenstandseffekte +50% ATB-Kooperation Geringer ATB-Boost für Gefährten bei 2 gleichen Kommandos Mittlerer ATB-Boost für Gefährten bei 2 gleichen Kommandos Hoher ATB-Boost für Gefährten bei 2 gleichen Kommandos Provozieren Effektdauer: 60%, Abklingzeit: 90% Effektdauer: 90%, Abklingzeit: 60% Effektdauer: 120%, Abklingzeit: 30% Effizientes Blocken Schaden beim Blocken leicht verringert, geringer ATB-Boost Schaden beim Blocken verringert, mittlerer ATB-Boost Schaden beim Blocken stark verringert, hoher ATB-Boost Vision Limit „Vision“ verfügbar Ukenagashi

Beschwörer-Materia

Im Kampf gegen besonders schwere Gegner ist es von Vorteil Beschwörungs-Materia einzusetzen. Die dadurch gerufenen Esper stehen euch im Kampf zur Seite. Esper sind gottgleiche Wesen, die unterschiedlichen Elementen angehören – einige jedoch sind elementneutral.

Für Esper gibt es einen vorgesehenen Slot in euren Waffen. Sie zu koppeln, verstärken ebenfalls die Parameterwerte eurer Waffen.

Alle Esper

Ifrit

Shiva

Chocobo & Mogry

Chocomoppel

Leviathan

Bahamut

Kaktor

Karfunkel

Chocobo-Küken

Mehr zu Espern erfahrt ihr in diesem verlinkten Guide.

