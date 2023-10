Microsoft Teams ohne Account nutzen: So geht es

Mit Microsoft Teams kann man an Video-Konferenzen und Präsentationen teilnehmen. Bei den meisten Online-Diensten benötigt man einen Account zur Nutzung. Wie sieht es bei Microsoft Teams aus? Kann man auch ohne Login bei einem Video-Chat mitmachen?

Microsoft Teams Facts

Um das Video-Tool zu nutzen und an Meetings teilzunehmen, benötigt man kein Konto. Lediglich für einige Sonderfunktionen wird ein Login vorausgesetzt.

Microsoft Teams ohne Account nutzen: Das geht

Wollt ihr an einem Teams-Meeting teilnehmen, benötigt ihr entweder die Desktop-App für euren Windows-Rechner, die App auf dem Smartphone oder ihr tretet dem Termin über die Browser-Version von Teams bei.

Um an einem Meeting ohne Anmeldung teilzunehmen, benötigt i hr den Link zum Termin .

. Den Meeting-Zugang könnt ihr euch zum Beispiel von einem Teilnehmer per E-Mail oder Messenger zusenden lassen.

lassen. Beachtet, dass der Termin öffentlich freigegeben werden sein muss, damit man ohne Konto daran teilnehmen kann.

werden sein muss, damit man ohne Konto daran teilnehmen kann. Tippt im Termin einfach auf „ Über das Internet teilnehmen “. Dann werdet ihr im Browser zur entsprechenden Konferenz weitergeleitet.

“. Dann werdet ihr im Browser zur entsprechenden Konferenz weitergeleitet. Gestattet dem Browser den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon , damit ihr im Termin zu sehen und zu hören seid.

, damit ihr im Termin zu sehen und zu hören seid. Bevor ihr teilnehmen könnt, müsst ihr einen Namen eingeben, damit andere Nutzer euch zuordnen können.

eingeben, damit andere Nutzer euch zuordnen können. Wählt zudem die richtigen Audio- und Video-Einstellungen aus, damit ihr zum Beispiel per Mikrofon zu hören seid. Mikrofon in Teams geht nicht? Hier gibt es Hilfe.

aus, damit ihr zum Beispiel per Mikrofon zu hören seid. Mikrofon in Teams geht nicht? Hier gibt es Hilfe. Bestätigt die Anmeldung mit „Jetzt teilnehmen“. Ein Login in einen Microsoft-Account oder ein anderes Konto ist für Teams nicht notwendig. Gegebenenfalls müsst ihr aber warten, bis eine berechtigte Person im Termin eure Teilnahme bestätigt.

Windows 11 auf alten PCs installieren – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Microsoft Teams: An Meetings auch ohne Login teilnehmen

Ihr könnt auch mit der Teams-App auf dem Smartphone teilnehmen (Teams-App für Android & iOS herunterladen). Auch hier benötigt ihr den Link für den jeweiligen Termin.

Ein Login in Teams wird lediglich vorausgesetzt, wenn ihr bestimmte Zusatz-Features nutzen wollt. So können zum Beispiel neue Meeting nur mit einem Konto gestartet werden (So klappt der Teams-Login). Ohne Account könnt ihr lediglich teilnehmen, nicht aber eigene Video-Konferenzen starten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.