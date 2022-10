Microsoft Teams ist eine beliebte Anwendung für Video-Konferenzen und Video-Chats. Manchmal kommt es vor, dass man sein Gegenüber zwar sieht, das Mikrofon aber nicht funktioniert. In dem Fall kann man verschiedene Lösungen durchgehen, damit man wieder gehört wird.

Microsoft Teams Facts

Mikrofonprobleme sind bei Microsoft Teams auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Mit den folgenden Tipps lassen sie sich oft schnell beseitigen.

Microsoft Teams: Mikrofon-Probleme beheben

Möglicherweise liegt das Problem nicht direkt an Teams, sondern an der Hardware. Zunächst sollte man also sicherstellen, dass das Mikrofon richtig angeschlossen ist. Windows bietet eine einfache Möglichkeit, um das Mikrofon zu testen:

Drückt dafür zunächst auf das Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskleiste .

. Wählt dann „ Sound-Einstellungen öffnen “.

“. Es öffnet sich das „ Sound“-Menü. Scrollt ein Stück nach unten.

Scrollt ein Stück nach unten. Unter „Eingabe“ stellt ihr zunächst sicher, dass das richtige Mikrofon ausgewählt ist.

ist. Darunter findet ihr die Option „Mikrofon testen“. Sprecht in das Mikrofon. Der Balken darunter sollte ausschlagen. In dem Fall ist das Gerät richtig angeschlossen und funktioniert.

Falls sich hier nichts tut, stimmt etwas mit dem Mikrofon nicht. Unterhalb der Testfunktion könnt ihr eine „Problembehandlung“ starten. Vielleicht findet Windows automatisch heraus, wo das Problem liegt. Überprüft am Gerät selbst, ob es dort stummgeschaltet ist. Schließt es vom PC ab und dann wieder an. Versucht dabei einen anderen USB-Anschluss. Vermeidet es, das Mikrofon über ein USB-Hub anzuschließen, da es hierdurch möglicherweise zu Problemen kommen kann. Generell solltet ihr bei Hardware sicherstellen, dass die aktuellen Treiber installiert sind.

Windows 11 für Einsteiger: 7 Tipps, die ihr kennen solltet – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Funktioniert das Teams-Mikrofon in der Smartphone-App nicht, helfen wir euch hier weiter:

Mikrofon geht in Teams nicht – das kann man auch tun

Ist mit dem Mikrofon an sich alles in Ordnung, können fehlerhafte Einstellungen in Teams dazu führen, dass es in dem Video-Chat-Tool nicht funktioniert:

Schaut im Video-Fenster nach, ob ihr euch nicht versehentlich stummgeschaltet habt. Neben dem Kamera-Symbol findet ihr ein Mikrofon-Zeichen . Ist das Symbol durchgestrichen, klickt einmal darauf, um die Stummschaltung zurückzunehmen.

habt. Neben dem Kamera-Symbol findet ihr ein . Ist das Symbol durchgestrichen, klickt einmal darauf, um die Stummschaltung zurückzunehmen. Stellt sicher, dass nicht bereits eine Anwendung im Hintergrund läuft, die auf das Mikrofon zugreifen will. Schließt gegebenenfalls andere Browser-Tabs und Programme.

In den „ Geräteeinstellungen “ stellt ihr sicher, dass das richtige Mikrofon für Microsoft Teams ausgewählt ist.

“ stellt ihr sicher, dass das richtige Mikrofon für Microsoft Teams ausgewählt ist. Ruft die Teams-Einstellungen auf und steuert hier den Bereich „Datenschutz“ an. Im Abschnitt „Mikrofon“ muss die Einstellung aktiviert sein, damit das Programm auf das Mikrofon unter Windows zugreifen darf.

Wie bei Treiber-Hardware solltet ihr auch bei Programmen stets die aktuelle Version nutzen. Überprüft also auch, ob ein Update für Teams vorliegt.

WhatsApp: Kennt ihr die Bedeutung dieser Emojis?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.