Am 18. Juli 2021 findet das Pokémon GO Fest 2021 statt. Im Rahmen dieses besonderen Events könnt ihr am sogenannten Raid-Tag alle legendären Pokémon fangen, die euch seit Release jemals in Raids begegnet sind. Wir zeigen euch alle Boni und die Zeiten, wann genau die Raid-Bosse vergangener Tage auftauchen.

Pokémon GO Facts

Was genau ist der Raid-Tag am Pokémon GO Fest 2021?

Zur Feier des fünfjährigen Jubiläums von Raids in Pokémon GO, findet während des Pokémon GO Fest 2021 am Sonntag, 18. Juli 2021 ein Raid-Tag statt. Alle legendären Pokémon, die jemals als Raid-Bosse entdeckt wurden, kehren in bestimmten Zeitabschnitten zurück. Der Raid-Tag ist also die perfekte Gelegenheit für euch, sollten euch noch legendäre Pokémon fehlen oder solltet ihr ein Neueinsteiger sein.

Vier themenbasierte Stunden finden von 10 bis 18 Uhr statt: Die Wind-, Lava-, Frost- und Donner-Stunde. Mysteriöse Pokémon sind übrigens ausgeschlossen.

Die Zeiten für alle Raid-Bosse am Raid-Tag

Wann genau erscheinen welche Pokémon in den Stufe-5-Raids? Das beantworten wir euch in der folgenden Tabelle. Auch gut zu wissen: Die Raids sind für alle Spieler aktiv. Egal, ob ihr euch ein Ticket für das GO Fest 2021 kauft oder nicht.

Raid-Stunde Uhrzeiten Raid-Bosse Wind-Stunde 10 bis 11 Uhr und 14 bis 15 Uhr Mewtu

Ho-Oh

Latias

Latios

Regigigas

Giratina (Wandelform)

Cresselia

Viridium

Boreos (Tiergeistform) Lava-Stunde 11 bis 12 Uhr und 15 bis 16 Uhr Lavados

Entei

Regirock

Groudon

Heatran

Reshiram

Terrakium

Demeteros (Tiergeistform)

Yveltal Frost-Stunde 12 bis 13 Uhr und 16 bis 17 Uhr Arktos

Suicune

Lugia

Regice

Kyogre

Palkia

Kyurem

Selfe

Vesprit

Tobutz Donner-Stunde 13 bis 14 Uhr und 17 bis 18 Uhr Zapdos

Raikou

Registeel

Rayquaza

Dialga

Kobalium

Voltolos (Tiergeistform)

Zekrom

Xerneas

Für diese Raids der Stufe 5 empfehlen wir euch eine aktive Gruppe, mit der ihr zusammen auf Pokémon-Jagd geht. Alleine und ohne Koordination wird es kaum möglich sein, viele Raid-Bosse am Raid-Tag zu besiegen oder zu fangen.

Diese Boni erhalten Ticket-Käufer

Die Raids sind für alle Spieler aktiv, seid ihr im Besitz eines Tickets für das Pokémon GO Fest 2021, profitiert ihr zusätzlich von nützlichen Boni. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

zusätzlich 10.000 EP für gewonnene Raid-Kämpfe

bis zu zehn Raid-Pässe beim drehen der Fotoscheiben von Arenen

bis zu acht Fern-Raid-Pässe durch die befristete Feldforschung

exklusive Event-Box mit drei Fern-Raid-Pässen (nur im Shop zwischen 10 und 18 Uhr)

Alle Raid-Boss in diesen kurzen Zeitfenstern zu besiegen, dürfte ziemlich schwer werden. Ihr solltet euch vor dem Start des Events klar sein, welche legendären Pokémon ihr am Raid-Tag fangen wollt. Sehr nützlich sind da die Boni für Ticket-Käufer, die euch mit ordentlich vielen Pässen versorgen, die ihr für den Eintritt zu den Raids benötigt.

Weibliche & männliche Pokémon: Kennst du die Unterschiede? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).