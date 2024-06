AnnenMayKantereit Konzerte 2024: Ist die Band auf Tour?

Die Kölner Band war zuletzt 2023 auf Tour – musste aber mehrmals Konzerte verschieben. Ob AnnenMayKantereit auch 2024 Konzerte spielen wird, erfahrt ihr hier.

Seit 2023 ist es ruhig geworden, was die Live-Auftritte der Indie-Pop-Band aus Köln angeht. Auf ihrer letzten Tour musste AnnenMayKantereit vier Konzerte verschieben. Grund dafür war das gesundheitliche Wohlergehen der Band. In einem Statement erklärte die Band die Entscheidung:

Es gibt tausend Krankheiten, die wir für euch ignorieren würden. Leider gibt es auch Krankheiten, die Konzerte unmöglich machen. (Quelle: Instagram)

Ersatztermine konnten glücklicherweise schnell gefunden werden, sodass die Fans nicht lange auf die Konzerte verzichten mussten. Doch wie sieht es mit 2024 aus?

Alle Festival-Termine und Konzerte von AnnenMayKantereit 2024

Leider wird es in diesem Jahr keine Konzerte von AnnenMayKantereit geben. In einem Instagram-Post kündigt die Band eine Pause von ihren Live-Auftritten an, deutet aber mögliche Konzerte im Jahr 2025 an:

Wir machen 2024 eine Konzertpause und widmen uns Familie & Freunden und dem guten alten Lieder schreiben. (…) Also - lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und fühlt euch gedrückt. Wir hören und sehen uns nächstes Jahr.

Sobald die Band weitere Konzerte und Festival-Termine ankündigt, aktualisieren wir den Artikel für euch.

Neue Musik von AnnenMayKantereit und Solo-Projekte

Das letzte Studioalbum der Indieband, „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ wurde im März 2023 veröffentlicht. Mit seinem Solo-Projekt „Control“ meldete sich jedoch der Kantereit-Part der Gruppe, Severin, im Mai aus dem Studio. Basierend auf dem Statement der Band, in welcher sie ihre Konzert-Pause verkündeten, wird es aber auch in der kommenden Zeit zu neuer Musik von AnnenMayKantereit kommen.

Bis es so weit ist, könnt ihr euch die vierteilige Tour-Doku auf YouTube ansehen.

