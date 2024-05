Bridgerton Staffel 3: Start auf Netflix im Mai

Die Netflix-Serie „Bridgerton“ kehrt im Mai 2024 endlich zurück. Alles, was ihr zur dritten Staffel wissen müsst, erfahrt ihr bei uns.

„Bridgerton“ gehört zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix. Bereits in den ersten 28 Tagen nach Release sahen 82 Millionen Nutzer das Historiendrama. So haben noch vor dem Start von Staffel 2 auch Staffel 3 und Staffel 4 grünes Licht von Netflix bekommen. Mittlerweile ist auch bekannt, wann Staffel 3 erscheint.

„Bridgerton“ Staffel 3: Neue Folgen starten im Mai 2024

Ein genauer Starttermin blieb lange Zeit unklar, obwohl die Veröffentlichung der dritten Staffel von „Bridgerton“ zunächst für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplant war. Dies wurde auch durch einen geleakten Termin beziehungsweise die Falschmeldung eines portugiesischen Netflix-Accounts bestätigt.

Kurz vor dem Jahreswechsel gab Netflix dann endlich ganz offiziell zwei Starttermine bekannt: Teil 1 der dritten Staffel von „Bridgerton“ wird am 16. Mai 2024 veröffentlicht, gefolgt von Teil 2 am 13. Juni 2024. Die Wartezeit bis dahin versüßt euch ein Trailer, den der Streaming-Anbieter vor einigen Wochen veröffentlicht hat:

Bridgerton Staffel 3 | Trailer

Wie geht die Handlung in „Bridgerton“ Staffel 3 weiter?

Eigentlich war geplant, dass Netflix – genau wie in der Buchvorlage von Julia Quinn – jede Staffel auf ein Paar und deren Liebesgeschichte konzentriert. Fans hatten daher erwartet, dass Staffel 3 sich am Buch „Wie verführt man einen Lord?“ orientieren und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in den Mittelpunkt rücken würde. Allerdings wurde inzwischen bestätigt, dass ein anderes Paar die Hauptrolle in Staffel 3 übernehmen wird.

Nachdem die Produzenten bereits angedeutet hatten, dass die Serie von der Chronologie der Buchreihe abweichen würde, haben wir nun Gewissheit: Die nächste Staffel wird uns die Romanze von Colin (Luke Newton) und Penelope (Nicola Coughlan) präsentieren (via Entertainment Weekly). Zudem steht eine weitere Änderung bevor, denn die Liebesgeschichte von Anthony und Kate ist noch nicht ganz erzählt. So werden die beiden vermutlich noch öfter zu sehen sein.

„Bridgerton“ Staffel 3: Diese Schauspieler sind dabei

Mit Penelope und Colin als Hauptfiguren in Staffel 3 von „Bridgerton“ kehren Nicola Coughlan und Luke Newton definitiv zurück. Außerdem werden erneut folgende Schauspieler vor der Kamera stehen:

Luke Thompson als Benedict Bridgerton



Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton

Jonathan Bailey als Viscount Anthony Bridgerton



Simone Ashley als Kate Bridgerton



Claudia Jessie als Eloise Bridgerton



Adjoa Ando als Lady Danbury



Golda Rosheuvel als Queen Charlotte



Phoebe Dynevor, bekannt als Daphne Bridgerton, wird in der dritten Staffel nicht zu sehen sein. Es ist jedoch unklar, ob dies bedeutet, dass sie die Serie vollständig verlässt. Die Schauspielerin deutete gegenüber Deadline an, dass sie möglicherweise in einer zukünftigen Staffel von „Bridgerton“ zurückkehrt. Freuen könnt ihr euch über Hannah Dodd („Enola Holmes 2”), Daniel Francis („Stay Close”), Sam Phillips („The Crown”) und James Phoon („Wreck”) als Neuzugänge in „Bridgerton“ Staffel 3.

