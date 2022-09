Internetfähige Radiogeräte („Internetradio“, „WLAN-Radio“) sind ideal für Küche, Schlafzimmer und Hobbyraum. Sie empfangen Musik und Nachrichten im Idealfall per Bluetooth, UKW, DAB+ und über das Internet. Wir zeigen die besten WLAN-Radios aus unterschiedlichen Preisklassen und erklären, worauf man beim Kauf achten sollte.

Die besten WLAN-Radios 2022: Alle Testsieger und Empfehlungen im Überblick

Preis-Leistungs-Tipp Testsieger bei Whathifi MediaMarkt-Bestseller Modell Grundig DTR 5000 X Roberts Stream 94i (Plus) TechniSat DigitRadio 370 CD IR (371 CD IR) Preis (ca.) 115 Euro 300 Euro 160 Euro Vorteil Viele Funktionen, fairer Preis Ausstattung und Klang gut Mit CD-Laufwerk Nachteil Kein Klangwunder Vergleichsweise teuer Bedienung erfordert Einarbeitungszeit Angebot MediaMarkt Amazon MediaMarkt

Bluetooth-Lautsprecher bringen bereits jetzt Musik in jeden Raum. Gegenüber dem WLAN-Radio haben sie jedoch einen entscheidenden Nachteil: Sie sind immer auf ein zusätzliches Gerät (Smartphone, Tablet etc.) angewiesen, welches die Musik abspielt. Ein gutes WLAN-Radio ist hingegen ein All-In-One-Gerät, das möglichst vielseitig ist, was den Empfang von Inhalten angeht. Ist UKW-Rundfunk und DAB+ (digital-terrestrisches Radio) integriert, so spricht man von „Digitalradio“. Erst wenn der Empfang von Programmen über das Internet möglich ist (Webradio), dann spricht man von einem „Internetradio“ oder „WLAN-Radio“. Eine Erweiterung oder Vernetzung mit anderen Lautsprechern (Multiroom-System) steht dabei nicht im Vordergrund. Die Preisspanne beginnt bei rund 60 Euro für ein WLAN-Radio einer etablierten Marke. Die teuersten WLAN-Radios können aber auch mehrere Hundert Euro kosten.

Preis-Leistungs-Tipp: Grundig DTR 5000 X

Auf Amazon ist eine ständig aktualisierte Liste der meistverkauften Internetradios zu finden. Darin seit geraumer Zeit auf einem der vorderen Plätze ist das Grundig DTR 5000 X für knapp 110 Euro. Die Kundenrezensionen kommen auf einen Durchschnittswert von 4,4 von 5 Sternen – das kann sich sehen lassen.

Grundig DTR 5000 X Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2022 06:13 Uhr

„Die Verbindung über WLAN ist sehr gut und stabil, die Steuerung für Spotify über Handy und Tablet perfekt“, fasst ein Kunde seine Erfahrungen zusammen. Das vom Hersteller als „All-in-one“-Internetradio beworbene Gerät ist preiswert und gut ausgestattet: Neben dem Empfang von Internet-Radiosendern kann man auch auf DAB+ oder Bluetooth wechseln. Die Klangqualität kann anspruchsvollere Hörer nicht immer zufriedenstellen, was aber in der Preisklasse vertretbar ist.

Vorteile:

Viele Funktionen für einen fairen Preis

Line-in (AUX) und Kopfhörer-Anschluss vorhanden

Nachteile:

Kein Klangwunder

Testsieger bei Whathifi und Stiftung Warentest: Roberts Stream 94i (Plus)

Vom englischen Traditionshersteller ist man in Audiokreisen eine hohe Qualität gewohnt – und zwar seit Jahrzehnten. Das modern ausgestattete Roberts Stream 94i (bei Amazon ansehen) erfüllt die hohen Erwartungen und konnte im Magazin „Whathifi“ den Award „Bestes Radio 2021 unter 200£“ abräumen. Dazu gab's die Bestnote von 5 Sternen. Die britischen Tester loben die Klangqualität, die sogar bei Mozarts 21. Klavierkonzert in C-Dur KV 467 mit einer dynamischen und stimmigen Wiedergabe überzeugen kann. Auch Andrew Williams von Trusted Reviews vergibt 4,5 Sterne und findet nur wenig zu bemängeln. Allenfalls die leichte Höhenbetonung könnte so manchem Hörer missfallen. Ein passender Akku („BP93i“) ist optional erhältlich und kann rückseitig angebracht werden.

Stream 94i Plus: Sehr gute Klangqualität und ein übersichtliches Display (Bildquelle: Roberts)

Roberts Radio Stream 94i Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2022 03:03 Uhr

Vom Roberts Stream 94i gibt es auch eine Variante mit „Plus“ im Namen: Das Roberts Stream 94i Plus (bei Coolblue ansehen). Dieses bietet laut Hersteller zusätzlich „integrierte Streamingdienste in HD-Qualität, wie TIDAL und Qobuz.“ Diese Modellversion wurde von der Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2021) mit der Gesamtnote 2,0 („gut“) bewertet, sodass es sich zusammen mit dem Teufel RADIO 3SIXTY (ebenfalls 2,0 – bei Teufel ansehen) den Testsieg teilt.

Vorteile:

Vielseitig und gut ausgestattet

Sehr guter Klang

Kompatibel mit Spotify Connect und der Undok-App für Multiroom

Nachteile:

Höhenbetonung

Vergleichsweise teuer

MediaMarkt-Bestseller mit CD: TechniSat DigitRadio 370 CD IR (371 CD IR)

In der Internetradio-Topseller-Liste von MediaMarkt habe ich das TechniSat DigitRadio 370 CD IR (bei MediaMarkt ansehen) für rund 160 Euro entdeckt. Seine wichtigste Besonderheit ist das integrierte CD-Laufwerk für Musik-CDs. Auch das TechniSat DigitRadio 370 CD IR geht mit UKW, DAB+, WLAN, Bluetooth, USB, LAN, AUX IN und Kopfhöreranschluss als Ausstattungswunder durch.

Technisat Digitradio 370 CD IR Internetradio Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2022 03:05 Uhr

Auf meine Nachfrage hin versicherte mir der Hersteller, dass das TechniSat DigitRadio 370 CD IR baugleich mit dem DigitRadio 371 CD IR ist. Die zweite Modellnummer ist etwa bei Amazon, aber auch im stationären Handel zu finden. Einen guten Überblick über die wichtigsten Features verschafft das Herstellervideo:

Funktionsübersicht: Technisat Digitradio 371 CD BT (Herstellervideo)

Technisat Digitradio 370 CD IR Internetradio jetzt ab 159,99 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2022 06:05 Uhr

Die Amazon-Kundenbewertungen für das Technisat 371 CD IR sind weitestgehend positiv. Kritik gibt's vereinzelt wegen der Software: Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig und so mancher Menüpunkt könnte besser gelöst sein. Mein Tipp: Auf der Herstellerwebseite kann man vor dem Kauf in die Bedienungsanleitung (PDF) schauen. Wer ein ähnliches, aber edleres CD-Internetradio sucht, wird deutlich mehr Geld ausgeben müssen: Etwa für das luxuriöse Ruark R5 (bei Amazon ansehen), das sich im Magazin „Audio“ (Ausgabe 03/2020) die Testnote „überragend“ verdiente.

Vorteile:

Gute Ausstattung inklusive CD-Laufwerk

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachteile:

Bedienung erfordert Einarbeitungszeit

Die besten Internetradios 2022: So wurden die Empfehlungen ausgewählt

Ich habe in diese Zusammenfassung eigene Erfahrungen und Recherche in Fachzeitschriften einfließen lassen. Vorgestellt werden aktuelle Internet-Radio-Modelle, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen. Das von der Stiftung Warentest angewendete Testverfahren wird zudem auf der entsprechenden Webseite erläutert. Verwendete Quellen: Whathifi (Sonderausgabe 2021), Stiftung Warentest (Ausgabe 07/2018, 11/2021), SFT (Ausgabe 02/2019, erhältlich bei Readly), Audio (Ausgabe 03/2020), Trusted Reviews (Juni 2018)

WLAN-/Internet-Radio: Was man vor dem Kauf wissen sollte

Die wichtigsten Punkte beim WLAN-Radio-Kauf stellt unser Ratgebervideo vor:

WLAN-Radios: Was man vor dem Kauf wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

WLAN-Radio, Internetradio: Was ist das eigentlich?

Das WLAN-Radio ist ein eigenständiges und mit Lautsprecher(n) ausgestattetes Gerät, welches über das Internet auf tausende Radiosender und Podcasts zugreifen kann und oft auch weitere Quellen unterstützt. Für den Empfang wird nur ein Internetanschluss, aber kein zusätzlicher Computer oder ein Smartphone benötigt. WLAN-, Internet- bzw. IP-Radios gilt es dabei von sogenannten „Digitalradios“ zu unterscheiden. Reine Digitalradios unterstützen zwar den digitalen DAB+, haben jedoch keinen Internetzugriff und können somit keine Radiosender aus dem Netz empfangen. Gut ausgestattete WLAN-Radios bieten für gewöhnlich beides: Sie empfangen DAB+ und Internetradiosender.

Internet-Radio-Bestseller bei Amazon anschauen

Manche Kompaktanlagen sind netzwerkfähig und bieten Funktionen wie Airplay oder Internetradio. Mehr dazu in unserer Kaufberatung:

Begriffe WLAN-Radio: Formate, Anschlüsse & Weiteres

Bluetooth:

Über Bluetooth kann man weitere Bluetooth-fähige Geräte (Smartphone, Tablet etc.) kabellos mit einigen WLAN-Radios verbinden und darüber – wie bei einem Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer – Musik, Nachrichten und Podcasts abspielen.

DAB+:

Wenn das WLAN-Radio DAB+ unterstützt, bedeutet dies, dass man auch die digitalen Radiosender empfangen kann. DAB steht dabei für Digital Audio Broadcasting.

DLNA:

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) hat eine Reihe an Standards und Protokollen entwickelt, mit denen Geräte ihre Inhalte ohne größere Konfiguration untereinander verstehen. Wenn das WLAN-Radio DLNA unterstützt, kann man freigegebene Musik- und Audio-Dateien vom Computer oder NAS wiedergeben.

Klinke:

Ein Klinkenanschluss (AUX-In) erlaubt es, auch andere Wiedergabequellen (Smartphone, MP3-Player, CD-Spieler etc.) per Kabel an das Radio anzuschließen und dieses als Lautsprecher zu nutzen.

AmazonBasics Aux-Kabel, Stereo-Audiokabel, 3,5 mm-Klinkenstecker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2022 05:47 Uhr

Noch mehr Kaufberatung auf GIGA:

Spotify Connect:

Bei Spotify Connect handelt es sich nicht um die komplette Spotify-Software, sondern eine Zusatzfunktion. Man benötigt weiterhin ein Gerät mit installierter Spotify-App (Smartphone, Computer etc.) als „Fernbedienung“, um die Inhalte auszuwählen und steuern zu können. Das Internet-Radio spielt sie dann ab.

UKW:

Wenn das WLAN-Radio UKW unterstützt, bedeutet dies, dass man auch die ganz gewöhnlichen Radiosender in der Nähe empfangen kann. UKW steht dabei für Ultrakurzwelle. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird manchmal auch das Kürzel FM (Frequenzmodulation) verwendet, wenn eigentlich UKW gemeint ist.