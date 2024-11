Amazon-Hit: 89 % aller Zuschauer lieben neuen Prime-Film

My Old Ass | Official Trailer

Mit My Old Ass hat Amazon einen echten Hit gelandet. Der neue Prime-Film erhält tolle Kritiken und kann sich auch in den deutschen Streaming-Charts behaupten. Den offiziellen Trailer zum Film seht ihr oben.

My Old Ass: Neuer Amazon-Prime-Film wird zum Überraschungshit

Ein neuer Amazon-Prime-Film klettert gerade die Streaming-Charts empor: Die Rede ist von My Old Ass mit Aubrey Plaza (Agatha All Along) in der Hauptrolle. Die Coming-of-Age-Geschichte gehört zu den momentan gefragtesten Filmen in der deutschen Streaming-Landschaft (Quelle: JustWatch).

Der Film handelt von der jungen Elliott, gespielt von Maisy Stella, die an ihrem 18. Geburtstag auf ihr 39-jähriges Ich trifft. Diese ungewöhnliche Begegnung verändert ihr ganzes Leben. Wer jetzt neugierig geworden ist, ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen.

Die junge Elliott trifft ihr älteres Ich und das hat Folgen. (© Amazon)

Humorvoll und charmant: Prime-Film verzaubert Kritiker

Bei Presse und Publikum kommt My Old Ass herausragend gut an: So sind aktuell 90 Prozent aller Reviews positiv. Die Kritiker loben vor allem das humorvolle Drehbuch, die sympathischen Figuren und den Charme des Films. Die Filmkritikerin Tara Brady von der Irish Times vergibt zum Beispiel 4 von 5 Sternen und resümiert:

„My Old Ass“ behandelt auf einfühlsame und süße Weise Themen des Erwachsenwerdens, der ersten Liebe, wehmütige Sommererinnerungen und witzige Dialoge. (Quelle: Irish Times

Und auch auf beliebten Plattformen wie Letterboxd erhält der Film überwiegend positives Feedback. Dort steht My Old Ass bei 3,6 von 5 möglichen Sternen.

Prime-Kunden können My Old Ass ab sofort und ohne zusätzliche Kosten streamen. Wer noch kein Abo hat, der kann das direkt bei Amazon ändern. Die ersten 30 Tage sind sogar gratis.

