„Arcane“ Staffel 2 Folge 4: Wann kommt die nächste Episode?

Die zweite Staffel von „Arcane“ hat ihr Debüt gefeiert, doch nicht alle Episoden sind gleich verfügbar. Netflix folgt bei der Veröffentlichung der Episoden einem anderen Muster als üblich. Wann ihr mit Folge 4 von „Arcane“ Staffel 2 rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint Folge 4 von „Arcane“ Staffel 2?

Netflix schlägt einen unüblichen Weg der Veröffentlichung neuer Serien ein. Mit einer Serie wurden die Anfänge dieser Strategie gelegt – doch die zweite Staffel von „Arcane“ macht es nochmal etwas anders.



Die neuen Episoden werden in drei Blöcken veröffentlicht – ähnlich wie auch schon bei „Cobra Kai“. Allerdings sind die Abstände zwischen den Blöcken bei „Arcane“ deutlich kürzer. Eine gute Nachricht also für alle Fans. Seit dem 9. November 2024 sind die ersten drei Folgen von „Arcane“ Staffel 2 im Angebot des Streaminganbieters zu sehen. Wann kommt also Folge 4?



Hier sind alle Termine im Überblick:

9. November 2024 : Folge 1–3

: Folge 1–3 16. November 2024: Folge 4–6

Folge 4–6 23. November 2024: Folge 7–9

Es erscheinen also immer an einem Samstag, jeweils drei Episoden pro Woche. Das Finale der zweiten Staffel von „Arcane“ werdet ihr somit am 23. November 2024 sehen.

Arcane Season 2 | Nothing to Lose | Official Clip | Geeked Week | Netflix

Der Cast von „Arcane“ Staffel 2

Ella Purnell („Fallout“) und Hailee Steinfeld („Hawkeye“) sind zurück als Schwester-Duo für die zweite Staffel der Netflix-Serie. Aus dem Hauptcast der Serie könnt ihr euch zusätzlich über die folgenden Namen freuen:

Ella Purnell als Powder/Jinx

Hailee Steinfeld als Vi

Katie Leung als Caitlyn Kiramman

Amirah Vann als Sevika

Kevin Alejandro als Jayce Talis

Reed Shannon als Ekko Ellen

Brett Tucker als Singed

Olagundoye als Mel Medarda

Thomas als Ambessa Medarda

Mick Wingert als Cecil B Heimerdinger

Harry Lloyd als Viktor Toks

