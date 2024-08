Auf Steam kriegt ihr Diablo 4 gerade so günstig wie noch nie!

Diablo 4 ist der jüngste Teil der düsteren Spielreihe, die Fans seit Juni 2023 in den Bann zieht. Solltet ihr das Spiel noch nicht besitzen, könnt ihr jetzt ohne schlechtes Gewissen zuschlagen, denn bei Steam spart ihr derzeit satte Prozent. So günstig war das Action-Rollenspiel auf Steam noch nie zu haben!

Steam: Sichert euch Diablo 4 zum Spitzenpreis

Bis zum 2. September 2024 bekommt ihr Diablo 4 satte 40 Prozent günstiger auf Steam und zahlt nur 29,99 Euro für die normale Version (jetzt bei Steam ansehen). Die anderen Versionen sind jedoch nicht reduziert: Die Digital Deluxe Version gibt es etwa gar nicht mehr zu kaufen. Für die Ultimate Edition von Diablo 4: Vessel of Hatred, in der auch die neue namensgebende Erweiterung enthalten ist, müsst ihr 89,99 Euro berappen.

Diablo® IV Blizzard Entertainment, Inc.

In Diablo 4 dreht sich alles um die Schurkin Lilith anstelle des namensgebenden Höllenfürsten. Als Tochter Mephistos ist sie mitverantwortlich für die Erschaffung von Sanktuarios, dem Menschenreich, das als Kriegsschauplatz für den ewigen Konflikt zwischen Himmel und Hölle dient.



Liliths Einfluss dringt tief in die Menschen ein und weckt ihre dunkelsten Seiten. Das Spiel präsentiert sich von Anfang an als düster und brutal, wird von den Spielern aber solide aufgenommen. Bei Steam hat Diablo 4 deshalb die Wertung „Größtenteils positiv“ und auch in unserem ausführlichen Test hat das Action-RPG ziemlich gut abgeschnitten.

Sichert euch Diablo 4 gerade besonders günstig. (© Blizzard)

Für welche Plattformen ist Diablo 4 erhältlich?

Blizzard deckt mit Diablo 4 so gut wie jede gerade gängige Plattform ab. Dazu gehören PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Zusätzlich ist das Spiel mit dem Steam Deck kompatibel.



Ob das Spiel künftig für die Nintendo Switch erscheint, ist bisher nicht bekannt. Wir glauben inzwischen aber nicht mehr dran.

