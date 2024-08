Baldur’s Gate 3: Nur 34 Spieler haben dieses geheime Ende gesehen

Baldur’s Gate 3 feiert Geburtstag. Larian Studios, der Entwickler des Rollenspiel-Hits, enthüllt zu diesem Anlass einige geheime Statistiken. Besonders ein Ende fällt auf, denn es ist unglaublich selten.

Dieses Ende in Baldur’s Gate 3 kennt ihr sicher nicht

Etwa ein Jahr nach dem Release von Baldur’s Gate 3 veröffentlicht Larian Studios neue Spieler-Statistiken auf X (früher Twitter). Die zeigen eindrucksvoll, wie viele verschiedene Möglichkeiten es im Rollenspiel-Meisterwerk doch gibt.



So gibt es extrem viele verschiedene Enden, die von euren Entscheidungen in den drei Akten abhängen. Eines davon ist so selten, dass es laut dem Entwickler nur 34 Spieler erreicht haben. Eine lächerlich geringere Anzahl, da bei anderen Enden schnell Zahlen von mehreren Millionen Spielern erreicht werden.



Was ist das seltene Ende? Laut Larian müsst ihr die Githyanki-Kriegerin Lae’zel spielen und den Freitod wählen, nachdem die Gith-Königin Vlaakith euren Aufstieg verweigert.

Anzeige

Baldur’s Gate 3: Was müsst ihr für das seltene Ende tun

Das Ende ist so selten, dass es auch keine genauen Informationen darüber gibt, wie es überhaupt erreicht werden kann. Auf Reddit rätseln Spieler bereits darüber, was die nötigen Schritte sein könnten – natürlich wollen sie das seltene Ende jetzt selbst erleben.

Anzeige

Nutzer Aetherium_Heart behauptet einer der 34 Spieler zu sein. Laut ihm habe er zum Spielstart Lae’zel ausgewählt und sich anschließend bei jeder Gelegenheit gegen die Wünsche der Gith-Königin entschieden. Besonders entscheidend sei es Orpheus als Gedankenschinder zu futtern und anschließend trotzdem Vlaakith, um den Aufstieg zu ersuchen (Quelle: Reddit).

Bär oder Tentakelmonster: So lieben die Spieler

Larian hat auch viele interessante Informationen zu den Romanzen in Baldur’s Gate 3 geteilt. So haben sich mehr als 650.000 Spieler auf eine Nacht mit Druide Halsin eingelassen, wobei allerdings nur 30 Prozent seine Bär-Form gewählt haben. Das gleiche gilt für ein Techtelmechtel mit dem Imperator. Nur 37 Prozent der 1,1 Millionen Spieler wollten alle Tentakel spüren, die der Gedankenschinder zur Verfügung hat (Quelle: Larian auf X/Twitter).

Anzeige

Schaut euch hier den Launch-Trailer für Baldur’s Gate 3 an:

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.