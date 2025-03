Bitte, Ubisoft! Assassin’s Creed Shadows braucht dieses 11 Jahre alte Feature

Am 20. März erscheint Assassin’s Creed Shadows und obwohl ich mich sehr auf das neue Open-World-Spiel freue, gibt es ein Feature, das ich jetzt schon schmerzlich vermisse: den Koop-Modus aus Unity.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Assassin’s Creed Shadows mit Koop-Modus

Meine Vorfreude auf Assassin’s Creed Shadows ist so hoch, wie noch bei keinem anderen Ableger der beliebten Open-World-Reihe. Immerhin erwartet Fans endlich das lang ersehnte Japan-Setting. Und auch wenn noch nicht abzusehen ist, wie gut Shadows tatsächlich wird, so vermisse ich bereits jetzt ein geniales Feature, das seit 11 Jahren nicht mehr zum Einsatz kam – zuletzt bei Assassin’s Creed Unity.

Ich spreche natürlich vom Koop-Modus, also der Möglichkeit, die Open World gemeinsam mit einem Freund zu erkunden. Zugegebenermaßen war der Mehrspielermodus von Unity nicht perfekt und der Koop-Modus beschränkte sich auch nur auf separate Missionen, aber trotzdem hatte ich seinerzeit extrem viel Spaß mit diesem Feature.

Ghost of Tsushima hat es besser gemacht

Und heute sind ja nicht nur die technischen Möglichkeiten ganz andere, nein, es bietet sich auch direkt an, denn schließlich verfügt Assassin’s Creed Shadows über gleich zwei Hauptfiguren: den Samurai Yasuke und die Shinobi Naoe. Insofern bin ich auch nach wie vor enttäuscht darüber, dass Ubisoft diese Vorlage nicht nutzt, um einen Mehrspielermodus zu integrieren – bei den Far-Cry-Spielen funktioniert es ja auch.

Ich verlange ja nicht einmal, dass die komplette Kampagne für zwei Spieler ausgelegt ist. Mir würden auch wieder separate Missionen reichen. Ghost of Tsushima hat das zum Beispiel wunderbar gelöst. Da gab es die Singleplayer-Kampagne, einen optionalen Koop-Modus mit speziellen Missionen und eine Art Horde-Modus. Was auch einer der vielen Gründe ist, warum ich mich bereits auf den Nachfolger freue. Wie dem auch sei, der kostenlose Multiplayer von Ghost of Tshushima war klasse und hat meinen Freunden und mir eine Menge zusätzlichen Spaß gebracht.

Mir ist natürlich auch klar, dass Ubisoft meiner Bitte vermutlich nicht nachkommen wird. Schon gar nicht so kurz vor Release. Aber hey, ich hoffe trotzdem weiter, dass vielleicht ein zukünftiger Teil wie Assassin’s Creed Hexe sich diese vergessene Stärke von Unity zu Herzen nimmt.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 20. März 2025 für die PS5, die Xbox Series X|S und den PC.

