Die Simpsons ist nur der Anfang: EA schaltet 8 weitere Spiele ab

EA schaltet nach 12 Jahren die Server von The Simpsons: Tapped Out ab – ein Aufbauspiel, das mich über Jahre beschäftigt hat. Jetzt heißt es Abschied nehmen, es hat sich ausgetappt. Und damit nicht genug: EA setzt auch noch bei acht weiteren Spielen den Rotstift an.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Update vom 05. November 2024: EA hat offenbar einen Lauf und schaltet nicht nur The Simpsons: Tapped Out im Januar 2025 endgültig ab, sondern auch noch acht weitere Mobile-Spiele – betroffen sind von der Serverabschaltung demnach: Blood & Glory: Immortals – 29. Januar 2025

Contract Killer: Sniper – 29. Januar 2025

Deer Hunter Classic – 29. Januar 2025

Dino Hunter: Deadly Shores – 29. Januar 2025

Eternity Warriors 4 – 29. Januar 2025

Frontline Commando 2 – 29. Januar 2025

Frontline Commando: D-Day – 29. Januar 2025

Rory McIlroy PGA Tour – 16. Januar 2025

Originalartikel vom 04. Oktober 2024:

Nach 12 Jahren ist Schluss: Beliebtes Simpsons-Spiel wird abgeschaltet

In einer modernen Videospielwelt muss man immer damit rechnen, dass ein Publisher von heute auf morgen den Stecker zieht. Im Fall von The Simpsons: Tapped Out, auch als Die Simpsons Springfield bekannt, ist das aber besonders schmerzhaft – immerhin begleitet mich und viele Millionen andere Spieler die Aufbau-Simulation bereits seit über einem Jahrzehnt.

Damit ist bald Schluss, denn Publisher EA, wer sonst, schaltet das Spiel am 24. Januar 2025 ab. Im Anschluss ist es regulär nicht mehr spielbar. Schon ab Halloween wird es nicht mehr möglich sein, das Simpsons-Spiel im App Store zu downloaden. Damit endet eine Reise, die 2012 erfolgreich begonnen hat.

Als großer Simpsons-Fan war Tapped Out ein kleiner Traum für mich. Springfield nach meinen eigenen Vorstellungen wieder aufzubauen und dabei über Jahre hinweg sämtliche Figuren und Gebäude aus der Serie zu sammeln – das hat schon Spaß gemacht.

Und für ein Lizenz-Spiel auf Mobilgeräten war Tapped Out auch angenehm fair konzipiert. Ohne Einsatz von Echtgeld konnte man als regelmäßiger Spieler tatsächlich ziemlich viel freischalten. Und so entwickelte sich die Aufbau-Sim zu dem Game, das ich jeden Tag für circa 10 Minuten gespielt habe und das über Jahre hinweg.

In Die Simpsons: Springfield gab es so ziemlich jedes Gebäude aus der Serie. (© EA)

Trotz 100 Millionen Downloads: EA zeigt keine Gnade

Die Abschaltung kommt insofern überraschend, als dass das Game allein im Google Play Store über 100 Millionen Downloads vorweisen kann. Es gab auch stetig neue Events, Figuren und Herausforderungen. Insofern fragt man sich als langjähriger Spieler schon, warum das Game bald komplett verschwinden wird.

Im offiziellen Statement werden jedenfalls keine Details genannt. Vielleicht ist das Ende von Die Simpsons Springfield aber auch wieder nur ein typischer Move von EA, die ja leider dafür bekannt sind, Videospiele aus heiterem Himmel abzuschießen.

Auf X (ehemals Twitter) ist die Bestürzung jedenfalls groß. Mehr als 1.200 Kommentare bezeugen die Beliebtheit des Spiels. Ich würde sogar so weit gehen und es eines der besten Mobile-Games überhaupt nennen. Aber nun gut, was bleibt sind die Erinnerungen an ein wirklich schönes Spiel.

