Erster Teaser zu Superman ist da: Muss sich Marvel jetzt Sorgen machen?

Warner und DC haben einen ersten Teaser zum neuen Superman-Film veröffentlicht. Den vollen Trailer gibt es dagegen am kommenden Donnerstag. Die Fans sind aber schon jetzt begeistert.

Kann Superman das DC-Universum retten?

Das alte DC-Filmuniversum ist gescheitert. Nun liegt es an Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy) und seinem Team, das Comic-Universum neu auferstehen zu lassen. Den Kino-Anfang macht im kommenden Jahr Superman.

Jetzt haben Warner und DC einen ersten Teaser veröffentlicht, den ihr euch ganz oben ansehen könnt. Das Video geht zwar nur 30 Sekunden, zeigt aber bereits wie Superman fliegt und wie die Bewohner von Metropolis zum Himmel aufsehen – alles der Tagline „Look Up“ entsprechend.

Der erste richtige Trailer wird dagegen am 19. Dezember veröffentlicht. Dieser soll laut Insidern zwischen zwei und drei Minuten lang sein. Wir updaten diesen Artikel, sobald der besagte Trailer offiziell erschienen ist. Alternativ könnt ihr schon jetzt an der Premiere auf YouTube teilnehmen und euch mit anderen Fans im Chat unterhalten.

In den sozialen Medien kommen die ersten 30 Sekunden allerdings bereits sehr gut an. Dabei wird vor allem die Musik gelobt, die an einen Mix aus John Williams und Hans Zimmer erinnert. Williams war seinerzeit für das berühmte Superman-Theme verantwortlich, während Zimmer den Soundtrack für Man of Steel komponiert hat.

Regisseur James Gunn hat erst vor Kurzem diesen Clip auf X gepostet:

So sieht das neue DC-Universum bisher aus

Das neue DC-Universum läuft auf Hochtouren. Bereits jetzt läuft die Serie Creature Commandos sehr erfolgreich beim Streaming-Service Max. Im Juli 2025 geht dann mit Superman der erste Film an den Start. 2026 soll dann Supergirl: Woman of Tomorrow erscheinen. Für Ende 2026 ist außerdem der Film Clayface angesetzt, der einen bekannten Batman-Bösewicht behandelt.

Apropos Batman, die Filme mit Schauspieler Robert Pattinson als dunkler Ritter gehören nicht zum neuen DC-Universum unter Gunn. Dementsprechend ist auch die Penguin-Serie auf WOW kein Teil davon.

