GTA 6 auf der Switch 2? Träumt weiter! Ich glaube, Rockstar plant etwas anderes

GTA 6 erscheint voraussichtlich im Herbst 2025 für Xbox Series und PS5. Aber wie sieht’s mit der Switch 2 aus? Da die neue Nintendo-Konsole wahrscheinlich deutlich weniger Hardware-Power als die Current-Gen-Konsolen hat, wird das wohl nichts werden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Rockstar stattdessen GTA 5 auf die Switch 2 bringt.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

GTA 5 auf der Switch 2? Wundern würde es mich nicht!

Im zweiten Quartal 2025 bringt Nintendo voraussichtlich die Switch 2 auf den Markt. Ein paar Monate später erscheint hoffentlich GTA 6. Wird Rockstar Games also seinen neuen Open-World-Blockbuster auch auf die neue Nintendo-Hardware bringen? Das könnt ihr euch abschminken! Wahrscheinlich läuft GTA 6 gerade einmal mit Mühe und Not auf der Xbox Series S. Dass Rockstar also noch eine native Version für die mutmaßlich deutlich schwächere Nintendo Switch 2 herausbringt, ist vollkommen abwegig.

Ich kann mir aber vorstellen, dass Rockstar Games stattdessen darüber nachdenkt, GTA 5 auf die Switch 2 zu bringen. Gerüchten zufolge soll die Nintendo-Konsole leistungstechnisch ungefähr auf dem Level der PS4 und Xbox One liegen. Für GTA 5 dürfte das also locker ausreichen – zumal der Open-World-Hit auch flüssig auf dem Steam Deck und anderen Handheld-PC-Konsolen läuft.

GTA 5 ist einfach zu erfolgreich

Und warum sollte Rockstar Games seine erfolgreichste Milchkuh der letzten Jahre nicht bis zum bitteren Ende melken? Zumal die Käufer der Nintendo Switch 2 ein paar Monate nach dem Konsolen-Release sowieso nur eine Handvoll Exklusivspiele zur Auswahl haben werden. Da wäre doch so eine große Open-World-Sandbox genau das Richtige, oder? Kostenpunkt: 50 Euro – das hat doch auch schon bei Red Dead Redemption ganz gut funktioniert! Und hey, wenn man den Leuten dann auch noch in GTA Online ein paar Shark Cards für Echtgeld verkaufen kann, umso besser.

Zum Schluss noch mein Input an Rockstar: Tut euch doch einfach mit Bethesda zusammen und verkauft GTA 5 im Bundle mit The Elder Scrolls 5: Skyrim als „Open-World-Essentials“ für die Switch 2 für glatte 100 Euro. Minimaler Aufwind, maximaler Profit – nichts zu danken!

