Ich habe Elden Ring falsch gespielt! Bloodborne hat mir gezeigt, wie First Try geht

Elden Ring, Dark Souls, Lies of P und selbst Lords of the Fallen – Ich habe sie alle gespielt. Dass ich immer den falschen Ansatz gewählt habe, hat mir erst Bloodborne gezeigt. Warum, erfahrt ihr im Video.

Ich habe Elden Ring jahrelang falsch gespielt. Und auch alle Souls-Teile davor. Erst bei Bloodborne hab ich’s gemerkt.

Seit Dark Souls 1 hab ich mit dem selben Grundsatz gespielt: Schnell Schaden machen. Sterben die Gegner schnell, können sie mich nicht treffen und mit schnellen Angriffen kriege ich immer ein bisschen Schaden unter. Also möglichst viel in Dex investiert und rein da. Problem: Ich bin echt schlecht im Ausweichen! Darum hab ich mich mehr durch die Spiele durchgestorben. Bestes Beispiel: Malenia hat mich mehr als 700 Mal gekillt. In einem Run. Und da hatte ich schon die Erfahrung von Dark Souls 1 bis 3 und Hollow Knight Pantheon 5 auf dem Buckel.

Aber dann hat mir der User sadgekick1 eine Story erzählt, die meine Sichtweise geändert hat: Der erste Bloodborne-Run vom Souls-Challengerunner AinRun hatte ihn inspiriert, dessen Build zu probieren und er hat so mal nebenbei Bloodborne ohne Tode durchgespielt.

Was war das Besondere an dem Build? Er hat nur Vitalität gelevelt. Das wollte ich auch probieren und in Elden Ring und Dark Souls 3 hat das auch erstaunlich gut funktioniert.

Aber die Spiele kannte ich ja schon. Bloodborne hat auf meiner Liste noch gefehlt, weil keine PlayStation. Sony, wann Bloodborne für PC??? Jetzt konnte ich das endlich nachholen und hab voll in Leben investiert. Andere Stats waren nur dran, um neue Waffen zu nutzen (und als die Cap erreicht war).

Und ich kann es selber kaum fassen: Mehrere Bosse First Try, und selbst Maria, Ludwig und Kos lagen in 3-5 Versuchen. Stellt sich raus: Öfter getroffen werden zu können hat auch seine Vorteile. Als Nächstes ist Demon’s Souls an der Reihe. Mal sehen, wie gut mein Vitality-Build da performt.

Das heißt natürlich nicht, dass Vitalität der einzig wahre Weg ist, Soulsborne zu spielen. Aber es zeigt, dass ein anderer Ansatz manchmal das Spiel deutlich leichter machen kann. Nicht, weil er overpowert ist, sondern einfach weil er besser zu euch passt. Erzählt mir gerne, welcher Build das für euch war.