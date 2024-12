LOL Staffel 6: Amazon verrät endlich, wann der Prime-Hit weitergeht

Prime-Kunden haben gut lachen: Das beliebte Comedy-Format LOL: Last One Laughing wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Die sechste Staffel soll bereits im Frühjahr 2025 bei Amazon Prime Video erscheinen.

LOL: Last One Laughing Staffel 6 erscheint 2025

Mit LOL: Last One Laughing hat Amazon einen echten Volltreffer gelandet. Das beliebte Comedy-Format begeistert seit 2021 deutsche Prime-Kunden. Nun steht fest, dass die beliebte Serie mit Michael Bully Herbig auch 2025 wieder diverse Comedians und Entertainer herausfordern wird. Die sechste Staffel erscheint demnach im kommenden Frühjahr und wird erneut aus sechs Folgen bestehen.

Die Teilnehmer der neuen Season sind aktuell noch ein Geheimnis, aber in den vergangenen Staffeln waren zum Beispiel Torsten Sträter, Rick Kavanian, Anke Engelke, Axel Stein, Moritz Bleibtreu und viele andere bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen Teilnehmer der Show.

Da LOL: Last One Laughing zu Amazon gehört, ist ein Prime-Abo Pflicht. Neukunden können den Service allerdings 30 Tage lang kostenlos testen (auf Amazon ansehen). Wer will, kann sich also sofort die bisherigen fünf Staffeln, sowie das Weihnachts- und Halloween-Special auf der Streaming-Plattform ansehen.

Das müsst ihr über die Comedy-Show wissen

Das Konzept von LOL: Last One Laughing ist denkbar einfach: Die Teilnehmer müssen für sechs Stunden nicht nur an einem Ort bleiben, sondern nach Möglichkeit auch nicht lachen oder grinsen. Wer am Ende seine eiserne Mine trotz diverser Comedy-Darbietungen und Gags aufrechterhalten konnte, gewinnt die Show und erhält 50.000 Euro, die einem guten Zweck gespendet werden.

Die Sendung ist allerdings keine deutsche Erfindung, sondern basiert auf der japanischen Show Hitoshi Matsumoto presents Documental, die bereits seit 2016 existiert und ebenfalls sehr beliebt ist.

