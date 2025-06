Nach 20 Jahren: Marvel und DC bringen Deadpool und Batman für irres Crossover zusammen

Das wird der Comic-Clash des Jahres: In einem neuen Crossover-Event treffen erstmals Deadpool und Batman aufeinander.

Marvel und DC arbeiten wieder zusammen

Comic-Fans sind in heller Aufregung: Die Erzrivalen Marvel und DC tun sich nach über 20 Jahren erstmals wieder zusammen und bringen Ende des Jahres ein gemeinsames Crossover raus. Das ungewöhnliche Event hört auf den Namen Batman/Deadpool und handelt davon, wie Marvels Großmaul Wade Wilson nach Gotham City kommt und dort auf DCs dunklen Ritter Batman trifft.

Der besondere Clou: Das Comic-Crossover wird aus zwei Ausgaben bestehen. Eine Ausgabe erscheint über Marvel und wird von Grant Morrison geschrieben. Die andere Ausgabe erscheint über DC und stammt aus der Feder von Zeb Wells. Und schon jetzt steht fest, dass das keine einmalige Sache bleiben wird. So wird 2026 ein weiteres Crossover erscheinen. Welche Marvel- und DC-Helden dann involviert sein werden, ist aber noch ein Geheimnis (Quelle: Entertainment Weekly).

Für Comic-Fans geht damit ein lange gehegter Traum in Erfüllung. So wird die Ankündigung von Batman/Deadpool in den sozialen Medien frenetisch von beiden Lagern gefeiert. Auch die Comic-Giganten selbst gehen frontal auf Kuschelkurs. So nennt der offizielle DC-Kanal den ewigen Rivalen Marvel in den Kommentaren auf Instagram plötzlich Bestie (kurz für Best Friend).

Wird es auch gemeinsame Filme geben?

Die neue Freundschaft der beiden Unternehmen heizt aber auch weitere Spekulationen an. Ist das vielleicht der Beginn einer größeren Zusammenarbeit, die sich schlussendlich auch auf die Filme auswirkt? Immerhin stellt sich das DC-Film-Universum mit Superman gerade neu auf und auch Marvel hat strukturelle Veränderungen für die Zukunft des MCUs angekündigt. Ein gemeinsamer Film scheint also nicht unmöglich zu sein. Zumal allen Beteiligten klar sein dürfte, dass so ein filmisches Crossover-Event das Potenzial zum Box-Office-Hit hat.