Netflix lässt es krachen: Lang erwartete Fantasy-Fortsetzung erscheint nach 5 Jahren endlich im Streaming-Abo

Dieses Action-Spektakel dürfen Netflix-Kunden im Sommer nicht verpassen.

Am 02. Juli kehrt Hollywood-Star Charlize Theron als einstige Unsterbliche in The Old Guard 2 zurück. Ganze fünf Jahre sind seit dem ersten Teil vergangenen, der im Sommer 2020 ein echter Streaming-Hit für Netflix war. Die Fortsetzung vereint dabei nicht nur alte Bekannte, wie Chiwetel Ejiofor, sondern bringt mit Kill-Bill-Star Uma Thurman auch neue Figuren ins Spiel.

Charlize Theron versus Uma Thurman

Die Handlung von The Old Guard 2 setzt einige Zeit nach dem ersten Film an und zeigt, wie Theron in ihrer Rolle als Andy Schwierigkeiten hat im Leben klarzukommen. Parallel dazu bedroht Uma Thurman als erste Untersterbliche das Gleichgewicht der Welt, woraufhin es zum Kampf der beiden Frauen kommt.

Für einen knackigen Ersteindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden. Wer den Vorgänger indessen verpasst hat oder sein Gedächtnis für die Fortsetzung auffrischen will, der kann das Fantasy-Action-Spektakel direkt bei Netflix nachholen:

Der Vorgänger war ein mehrfacher Hit

Noch gibt es keine Reviews zu The Old Guard 2, aber der erste Film kam bei der internationalen Presse seinerzeit auffallend gut an. So sind gut 80 Prozent aller Kritiken positiv – was bei einem Netflix-Film nicht selbstverständlich ist (Quelle: Rotten Tomatoes). Dabei wurde vor allem die Action und die Performance von Charlize Theron gelobt. So schreibt Variety über den Vorgänger:

Regisseurin Prince-Bythewood inszeniert die Kampfszenen mit reifer, exekutiver Finesse, und sie entlockt ihren Darstellern eine gewisse gefühlvolle Qualität.

The Old Guard 2 hat mit Victoria Mahoney allerdings eine neue Regisseurin. Ob Mahoney den Erfolg des Vorgängers wiederholen kann, muss sich also noch zeigen. Auf YouTube genießt der Trailer zum Film (siehe oben) jedenfalls sehr viel Zuspruch. Die Fans haben also auch fünf Jahre später noch Lust auf die Fortsetzung.