Perfektes Timing von Disney+! Jetzt kann ich mir die 13,99 Euro bei Amazon sparen

Gespannt wie ein Flitzebogen!

Nachdem ich mir in den letzten Wochen nochmal die ersten drei Alien-Filme auf Disney+ angeschaut habe, bin ich wirklich gespannt, ob mich Alien: Romulus abholt. Ich persönliche habe kein Problem damit, wenn der Film dafür sorgt, dass ich mich in vielen der Szenen direkt an einen der ersten drei Teile zurückerinnert fühle.

Und dass ich durch Disney+ dadurch jetzt 13,99 Euro sparen kann, ist natürlich ein netter Bonus. Da nehme ich auch gerne die kurze Wartezeit bis zum 21. November in Kauf.