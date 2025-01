Prime-Nutzer in Eile: Amazon entfernt beliebte Filmreihe

Amazon räumt mal wieder auf und nimmt in den nächsten Tagen eine der beliebtesten, zugleich aber auch eine der umstrittensten Filmreihen aus dem eigenen Streaming-Angebot von Prime Video. Wenn Prime-Mitglieder jetzt noch einmal Sylvester Stallone in einer seiner größten Paraderollen sehen wollen, müssen sie sich beeilen. Der obige Trailer zum bisher letzten Teil der Reihe verrät bereits, um welche Rolle es sich handelt.

„Rambo“ fliegt in weniger als 30 Tagen bei Amazon Prime Video raus

Zwei Rollen prägten sein Leben als einer der bekanntesten Hollywood-Schauspieler. So sehr Sylvester Stallone „Rocky“ ist, so sehr ist er auch John Rambo – der Vietnamkriegsveteran, der bisher in fünf Filmen als gnadenlose Ein-Mann-Armee auftrat.

Gegenwärtig können Prime-Nutzer bei Amazon innerhalb der Streaming-Flatrate von Prime Video noch alle fünf Teile ohne Aufpreis sehen (30 Tage kostenlos testen). Allerdings nicht mehr lange. Amazon listet nämlich alle Filme jetzt im Bereich „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“. Einen genauen Termin für den „Rausschmiss“ nennt Amazon noch nicht. Gewöhnlich setzt der Countdown erst ab 14 Tagen ein. Ergo: Frühestens Ende Januar, spätestens Anfang Februar verschwinden die Action-Kracher aus dem Streaming-Angebot.

Es bleibt also noch etwas Zeit, um sich alle Rambo-Teile anzusehen. Den ersten Teil („Rambo - First Blood“) und auch die folgenden zwei Teile aus den Achtzigerjahren dürften viele bereits kennen. Weniger bekannt sind die späteren Fortsetzungen aus den Jahren 2008 („John Rambo“) und 2019 („Rambo: Last Blood“), in denen ein sichtlich gealterter, aber noch immer topfitter Sylvester Stallone seine Paraderolle nochmals aufnimmt.

Was taugen die Action-Filme?

Ob sich dies lohnt? Ein Blick auf die IMDb-Bewertungen gibt Auskunft:

Insbesondere der erste Teil gilt heute zu Recht als Klassiker des Action-Kinos und konnte auch die Kritiker in großen Teilen begeistern. Diese fanden an den Fortsetzungen aber weniger Gefallen, fehlt es diesen doch weitestgehend an einem leicht differenzierten Bild des Action-Helden. Die Fans dürfte dies aber weniger stören, denn nach dem „Tiefpunkt“ des doch eher dümmlichen dritten Teils konnten die beiden neueren Fortsetzungen wieder etwas mehr beim Publikum punkten.

Wie die IMDb-Bewertung gedeutet werden sollte:

