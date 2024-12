PS5-Spieler vergisst wichtige TV-Einstellung – spielt die ganze Zeit in Full-HD statt 4K

Habt ihr eine PS5 und einen 4K-Fernseher, aber euer Bild sieht trotzdem nicht so gut aus, wie es sollte? Das könnte an einer Einstellung liegen, auf die man oft gar nicht achtet. Ein Reddit-Nutzer hat die Lösung nach Jahren gefunden und hilft euch jetzt dabei, diesen Fehler zu vermeiden.

Warum eure PS5 vielleicht gar nicht in 4K läuft

Wer eine PS5 und einen modernen 4K-Fernseher besitzt, erwartet ein Spielerlebnis, das visuell beeindruckt. Doch manchmal verhindern kleine, oft übersehene Einstellungen das volle Potenzial. Ein gutes Beispiel ist Reddit-Nutzer Dipstickpattywack: Obwohl sein Fernseher sowohl 4K als auch HDR unterstützen, zeigte seine PS5 stur an, dass die Kombination aus beidem nicht verfügbar sei. Der Grund lag jedoch nicht bei der Konsole, sondern in den Einstellungen des Fernsehers – genauer gesagt an der Funktion „HDMI Deep Color“ (via Reddit).

Rund zwei Jahre lang spielte der Reddit-Nutzer in dem Glauben, 4K zu genießen, zockte tatsächlich jedoch nur in FHD – aber immerhin in HDR. Der Grund: Bei seinem LG-Fernseher war HDMI Deep Color deaktiviert. Dadurch blieb ihm der volle Funktionsumfang verwehrt. Er konnte nur in FHD mit HDR, oder aber in 4K ohne HDR spielen. Da seiner Schilderung nach beim Starten seiner PS5 das HDR-Symbol oben rechts aufploppte, entschied sich seine PS5 allem Anschein nach für die erste Option.

Nach der Aktivierung dieser Funktion beschrieb er den Unterschied als „wie Tag und Nacht“ – endlich kann er seine Spiele in 4K und gleichzeitig in HDR genießen. Falls ihr also eine PS5 besitzt und das Gefühl habt, dass euer Bild hinter den Erwartungen zurückbleibt, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen eures Fernsehers. Bei LG-Geräten, wie dem von Dipstickpattywack, findet ihr die Option folgendermaßen: Einstellungen → Allgemein → Geräte → HDMI-Einstellungen → HDMI Deep Color → hier „4K“ statt „Aus“ auswählen.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch durch mehrmaliges Drücken der grünen Taste auf eurer LG Magic Remote anzeigen zu lassen, was für ein Bildsignal gerade auf eurem Fernseher wiedergegeben wird. Darüber könnt ihr ebenfalls in Erfahrung bringen, ob alles bei euch richtig läuft:

4K, 60 Hz und HDR10 – hier stimmt alles! (© GIGA – Robert Kohlick)

TV-Technik: Fluch und Segen zugleich

In den Kommentaren teilten viele Reddit-Nutzer seine Begeisterung und freuten sich mit ihm über die „neue Welt“, die sich ihm nun eröffnet hatte. Doch einige Beiträge zeigten auch schnell, dass solche Missgeschicke kein Einzelfall sind. Solche Probleme treten seit Jahren immer wieder auf.

Das erinnert mich an einen Freund, der seine PS3 jahrelang benutzte, ohne zu wissen, dass er ein HDMI-Kabel kaufen musste, um die 720/1080p-Auflösung tatsächlich nutzen zu können. Er spielte die ganze Zeit mit dem einfachen SCART-Kabel. Ich erinnere mich an sein Gesicht. Es war, als würde er eine neue Welt entdecken. Branquignol @Reddit

