PS6: Erstes Hardware-Detail schon jetzt geleakt

Während Fans noch die Ankündigung der PlayStation 5 Pro verdauen, arbeitet Sony hinter verschlossenen Türen bereits an der PS6. Die Wahl eines Bauteils könnte dabei auf ein beliebtes Feature hinweisen.

In der PS6 steckt wieder ein AMD-Chip

Die PlayStation 6 ist jetzt noch ein paar Jahre entfernt. Trotzdem überlegt Sony schon, was in der neuen Konsole stecken soll. Laut einem Bericht von Reuters bleibt Sony dabei dem Chip-Hersteller AMD treu, der bereits mit der PS5 betraut wurde. Konkurrent Intel konnte sich nicht durchsetzen.



Beide Tech-Unternehmen hatten in einem längeren Verfahren als Finalisten um den Auftrag gekämpft. Schon 2022 triumphierte schließlich AMD. Laut Insider-Berichten konnten sich Sony und Intel nicht auf einen Preis für die Hardware einigen.



Der Sieg von AMD ist weiterhin ein deutlicher Hinweis auf ein Feature der PS6. Ein potenzieller Wechsel zu Intel hätte laut Reuters die Abwärtskompatibilität der Konsole riskiert, also die Fähigkeit, Spiele der PS5 auch auf der PS6 zu spielen. Abwärtskompatibilität mit einem Intel-Chip zu gewährleisten, wäre demnach "kostspielig und ressourcenintensiv" gewesen (Quelle: Reuters)

Wann kommt die PlayStation 6?

Sony sieht die PS5 inzwischen in der zweiten Hälfte ihres Lebenszyklus. Mit Hinblick auf die sieben Jahre zwischen PS4 und PS5 könnte eine PlayStation 6 also zum Weihnachtsgeschäft 2027 erscheinen.



Davor will Sony allerdings noch die bereits angekündigte PS5 Pro veröffentlichen, die mit einem Preis von 800 Euro schockiert hat. Abwärtskompatibilität der PS6 nimmt der Pro-Konsole jetzt ein Stück ihrer Existenzberechtigung. Wer sich gedulden kann, der zockt PS5 Spiele einfach auf der neuen Konsole in aufgehübschter Form und spart sich das Geld.



Natürlich wird auch die PS6 richtig teuer, wie unser Redakteur Gregor Elsholz in seinem Kommentar befürchtet:

