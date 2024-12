Rolling Stones live: Kommen Mick Jagger & Co. 2025 nach Deutschland?

Die „Rolling Stones“ gehören zu den größten und legendärsten Musik-Bands aller Zeiten. Bereits seit 1962 sind Mick Jagger und Co. auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Mit „Hackney Diamonds“ ist 2023 ein neues Album erschienen, 2024 folgte eine dazugehörige Tour der Rolling Stones. Wie sieht es mit Terminen in Deutschland aus?

„Hackney Diamonds“ ist das erste reguläre Stones-Album seit 18 Jahren. Es erschien am 20. Oktober 2023. Das neue Kapitel in der legendären Geschichte der Rolling Stones wurde in diesem Jahr auch auf den Bühnen gefeiert, allerdings gab es nur eine US-Tour. Gibt es noch eine Chance, Mick Jagger & Co. in Deutschland live zu sehen?

Rolling Stones: Neues Album 2023 und Tour 2024

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung einer Rolling-Stones-Tour für 2025 in Europa und auch keine Termine und Orte. Die letzte Konzert-Reise ging durch die Vereinigten Staaten und endete im Juli in der Thunder Ridge Nature Arena in Ridgedale, Missouri.

Europa-Termine fehlten 2024. Möglicherweise gibt es aber 2025 einen Live-Nachschlag, bei dem die Rock-Legenden auch den Weg nach Deutschland finden sollen. Auch wenn Band-Leader Mick Jagger und Keith Richards bereits das Alter von 80 Jahren geknackt haben und aRon Wood unmittelbar davor steht, soll das Alter die Stones nicht daran hindern, das neue Album vor den Fans auf der ganzen Welt vorzustellen.

Richards gab in einem Interview an, dass alle Rolling-Stones-Mitglieder in „wirklich guter Verfassung“ sind. Keiner von ihnen denkt daran, einen Schlussstrich unter das Musikerleben zu setzten.

The Rolling Stones 2025 auf Tour: Das könnten die Termine sein

Zuletzt waren die Rolling Stones 2022 in Europa live unterwegs, darunter auch an Terminen in Deutschland, wo das 60. Bandjubiläum in München, Gelsenkirchen und Berlin gefeiert wurde. Für 2025 gibt es noch keine Daten. Es gibt aber Gerüchte über Pläne zu einer Sommer-Tour im kommenden Jahr. Die TZ berichtet etwa, dass die Stones voraussichtlich am 12. Juli im Olympiastadion in München auftreten werden. OE24 spricht von einem Termin in Wien zwischen dem 10. und 15. August. Zudem sollen die Rolling Stones nach Berlin kommen. Gerüchten zufolge sind mindestens 14 Europa-Termine für 2025 geplant, darunter auch in Rom, Paris und London. Das aktuelle Album könnt ihr hier bestellen:

Hackney Diamonds (Digipak) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2024 10:40 Uhr

Bereits vor dem Album-Release „Hackney Diamonds“ wurden die Singles „Angry“ und „Sweet Sounds Of Heaven“ (mit Lady Gaga und Stevie Wonder) vorgestellt. Die neuen Lieder könnt ihr euch hier anhören:

Mick Jagger ist inzwischen 81 Jahre alt, Keith Richards 80 Jahre und Ronnie Wood kratzt mit 77 Jahren ebenfalls an der 80er-Grenze. Offiziell haben sich die Rolling Stones noch nicht vom europäischen Publikum verabschiedet, möglicherweise gibt es 2025 also noch die Gelegenheit für Fans, die Band live zu sehen und für die Band, „Tschüss“ vom Bühnenleben zu sagen.

