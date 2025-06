Völlig gestörte Serie ist bei WOW zurück und ich liebe jede Sekunde von dem bunten Wahnsinn

Diese grenzwertige Kult-Serie ist auch nach 8 Staffeln nicht zu stoppen und ein Muss für jeden Dark-Comedy-Fan.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Rick and Morty Staffel 8 auf WOW gestartet

Rick and Morty sind wieder da: Die mittlerweile achte Staffel ist auf dem Streamingdienst WOW gestartet. Für mich ist die schwarzhumorige Animationsserie einer der wichtigsten Gründe, warum ich WOW abonniert habe. Über den grenzwertigen Humor der kultigen Serie kann man ohne Frage streiten, aber die einzelnen Geschichten strotzen nur so vor kreativen Einfällen, abgefahrenen Situationen und denkwürdigen Momenten.

Das sieht auch die internationale Presse so, die Season 8 mit Lob überschüttet. So sind derzeit 100 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Das ist für eine Serie, die mittlerweile seit 12 Jahren läuft, keine Selbstverständlichkeit. Ganz im Gegenteil, die meisten Serien bauen über die Jahre hinweg immer weiter ab. Rick and Morty trifft dagegen auch mit dem Auftakt der achten Staffel wieder voll ins Schwarze.

Hier ein paar Pressestimmen in der Übersicht:

Rick and Morty Staffel 8 liefert weitere komödiantische, absurde Abenteuer, die jeden Fan zufriedenstellen werden. (Quelle: Collider

Rick and Morty Staffel 8 setzt das fort, was die Serie am besten kann: die spannende Dynamik der Hauptfiguren vor dem Hintergrund wilder Abenteuer. (Quelle: Screen Rant

Rick and Morty Staffel 8 ist so groß und düster wie nie zuvor in der Serie. (Quelle: CBR

Aktuell ist nur die erste Folge der brandneuen Staffel auf WOW erhältlich und das auch nur mit deutschen Untertiteln – aber ich für meinen Teil bin nach der zweijährigen Pause wieder direkt angefixt und freue mich schon auf die kommenden Wochen mit dem gestörten Wissenschaftler und seinem neurotischen Enkel.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur 8. Staffel ansehen:

Rick and Morty: Staffel 12 ist bereits gesichert

Fans der Serie können sich übrigens auf noch viele weitere Jahre Rick and Morty freuen. Der Showrunner der Serie hat erst vor Kurzem verlauten lassen, dass die Produktion der 10. Staffel gut vorankommt und das Team sich bereits auf die nachfolgenden Staffeln freut.

2024 wurde nämlich bereits bestätigt, dass es auf jeden Fall 12 Staffeln von Rick and Morty geben wird. Gemessen an der bisherigen Veröffentlichungspolitik wird die Serie also mindestens bis 2030 laufen. Für mich bedeutet das vor allem, dass ich auch weiterhin regelmäßig WOW abonnieren werde (Quelle: Variety).