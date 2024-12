YouTuber entdeckt ultrarealistisches Detail in GTA 5, das euch nie aufgefallen wäre

Rockstar Games ist bekannt für ein unglaubliches Level an Realismus in Videospielen. Auch Grand Theft Auto 5 ist da keine Ausnahme. Ein YouTuber entdeckt jetzt, dass der Entwickler sogar an die Stromversorgung von Los Santos gedacht hat.

Wie realistisch ist GTA 5 wirklich?

GTA 5 bietet eine gigantische Welt, in der Spieler ihr Unwesen treiben können. Doch was ist mit den normalen Bürgern von Los Santos? Funktioniert die Stromversorgung der Stadt, während Trevor Polizeihelikopter vom Himmel holt? YouTuber Any Austin hat genau das jetzt untersucht.

Any Austin untersucht die scheinbar banalen Dinge in Videospielen wie „Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Skyrim?“ oder „Wo fließen die Flüsse in Zelda: Breath of the Wild hin?“. Im Fall von GTA 5 will er wissen, wo die ganzen Strommasten im Spiel enden.

Das Ergebnis zeigt die Liebe zum Detail, die Rockstar in seine Open-World-Spiele steckt. So gibt es zahlreiche kleinere Strommasten, deren Kabel zu Häusern führen und sogar Umspannwerke neben größeren Strommasten, die aus der Stadt hinausführen. Einen Schönheitsfehler gibt es doch: Die Strommasten sind nicht immer mit den Umspannwerken selbst verbunden und auch die Verkabelung hält dem Blick eines Experten nicht stand.

Am Ende der Stromleitung befinden sich dann auch tatsächlich ein Windpark und ein weiteres Kraftwerk (vermutlich Kohle oder Gas). Die Stromversorgung von Los Santos ist also gesichert!

Schaut euch hier das fantastische Video von Any Austin an:

Fällt doch keinem auf? Rockstar macht es trotzdem

Es ist Rockstar bereits hoch anzurechnen, dass sie sich überhaupt um ein ungefähr realistisches Stromnetz gekümmert haben. Die meisten Spieler dürften solche Details überhaupt nicht bemerken.

Any Austin stellt allerdings auch fest, dass GTA 5 hier sehr unbeständig ist. So wurden manchen Stellen extra Gerätschaften an Häusern angebracht, mit denen Stromkabel der Masten verbunden sind. An anderen Orten führen sie dagegen direkt in die Hauswand oder hören sogar mitten in der Luft auf. Grand Theft Auto ist immerhin ein so großes Spiel, sodass manche von diesen Fehlern von den Entwicklern wohl nie entdeckt wurden.

GTA 6 wird hier vielleicht noch einen Sprung nach vorne machen und uns ein so realistisches Stromnetz bieten, wie es noch kein Open-World-Game jemals zuvor getan hat.

