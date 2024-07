9 hässliche E‑Autos, die eurem guten Geschmack alles abverlangen

© Sieht aus, als hätte der Opel Rocks-e einen harten Tag hinter sich: der Citroën AMI Buggy als Konzept (Bildquelle: maison-vignaux @ Continental Productions via Stellantis) 9 / 10

Anzeige

Was bitte ist das? Der Citroën AMI ist ein offensichtlich naher Verwandter des Rocks-e von Opel. Das überrascht nicht, da inzwischen beide Marken unter dem Dach von Stellantis vereint sind. Während Opel eher auf Schlichtheit setzt, will Citroën beim AMI mit Individualität punkten. Optisch soll sich das elektrische Kleinstfahrzeug anpassen lassen, wie wir es aus Rennspielen kennen, mit Flammen und Flaggen an den Türen oder in Camouflage – wer's braucht, bitte. Bisher nur ein Konzept ist immerhin die obige Variante AMI Buggy. Ein quirliges, kleines Geländefahrzeug wirkt auch irgendwie widersprüchlich.