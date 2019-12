Mac Pro 2. Generation (2013 bis Herbst 2019): Sichtlich stolz präsentierte Apple den Nachfolger des ersten Mac Pros im Sommer 2013. Das Design in Form eines Tubus und die auf externe Erweiterungen fokussierte Ausrichtung sorgten für Gesprächsstoff. Leider spendierte Apple der „Tonne“ nie ein Update, abgesehen von einer kleineren Preisanpassung. So richtig durchsetzen konnte er sich nicht, bereits 2017 kündigte man daher schon die Arbeiten an einem gänzlich neuen Rechner an. Das Design war also eine Sackgasse in der Entwicklung gewesen – sehr bedauerlich.