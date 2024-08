Amazon macht Schluss: Prime-Kunden rennt im August die Zeit weg

The Rookie – Trailer (ABC)

Amazon setzt mal wieder den Rotstift an und streicht eine beliebte Serie aus dem Programm von Prime Video. Demnach verlässt in absehbarer Zeit die Cop-Serie The Rookie den Streaming-Anbieter. Ein schwerer Verlust für alle Serienfans.

Amazon Prime Video: The Rookie nur noch für kurze Zeit gratis

The Rookie gehört ohne Frage zu den beliebtesten Serien der Neuzeit. So befindet sich die Cop-Serie mit Nathan Fillion regelmäßig in den deutschen Streaming-Charts und das schon seit Jahren. (Quelle: JustWatch)

Nathan Fillion muss sich in The Rookie als Anfänger-Cop beweisen. (ABC)

Umso bedauerlicher ist es für Serienfans, dass zumindest die erste Staffel schon bald den Katalog von Amazon Prime Video verlässt. Es gibt zwar noch kein endgültiges Datum, wann die Serie wieder kostenpflichtig für Prime-Kunden wird, aber der Countdown läuft bereits. (The Rookie auf Amazon Prime Video ansehen)

Spätestens Anfang September ist Schluss. Dann müssen Serienfans entweder 27,99 Euro für die erste Season hinblättern oder auf einen anderen Streaming-Anbieter ausweichen.

Von Disney+ bis Netflix: Wer streamt The Rookie sonst noch?

Glücklicherweise könnt ihr The Rookie auch bei der Konkurrenz weiterhin verfolgen. Auf Netflix stehen euch zum Beispiel die ersten vier Staffeln zur Verfügung. (The Rookie auf Netflix ansehen)

Auf Disney+ könnt ihr sogar ganze fünf Staffeln von The Rookie sehen. (The Rookie auf Disney+ ansehen)

Und wer das Komplettpaket sucht, der wird auf WOW fündig. Dort stehen alle sechs Staffeln zum Abruf bereit. (The Rookie auf WOW ansehen)

Alternativ, aber unvollständig ist die Serie auch in der ZDF Mediathek vertreten. Dort könnt ihr euch Staffel 3 bis 5 ansehen. (The Rookie in der ZDF Mediathek ansehen)

Serienfans haben also genügend Spielraum, um The Rookie auch weiterhin zu verfolgen. Wer allerdings nur Amazon Prime Video nutzt, der sollte sich entweder beeilen oder aber über einen zusätzlichen Streaming-Anbieter nachdenken.

Übrigens: Im April 2024 wurde The Rookie um eine 7. Staffel verlängert.