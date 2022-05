Lange hat Amazon seine älteren E-Book-Reader unterstützt, nun zieht der Onlinehändler aber den Stecker. Gleich fünf Kindle verlieren den Zugriff auf den Store und können somit keine E-Books mehr ausleihen oder kaufen. Wir verraten, welche Kindle-Reader dazu gehören und wie ihr auch in Zukunft noch an frisches Lesematerial kommt.

Im Schnitt alle 40 Monate wechseln Europäer ihr Handy, so eine Studie des Kreditversicherers Euler Hermes (Quelle: Tagesschau). Etwa ein Viertel länger als noch 2016. Doch auch mit dieser gewachsenen Lebensspanne reichen Mobiltelefone wohl nicht an E-Book-Reader heran. Wer sich einen Kindle, Tolino und Co. kauft, dürfte das Gerät über viele Jahre hinweg nutzen.

Dass Amazon nun für ältere Kindle-Reader den Funktionsumfang zusammenstreicht, wird den meisten Besitzern wohl sauer aufstoßen.

Amazon streicht E Shop auf älteren Kindle-Readern

Konkret betroffen ist die internationale Version des Kindle 2, der internationale Kindle DX, der Kindle Keyboard und die Kindle der 4. und 5. Generation. Alle aufgeführten E-Book-Reader werden ab 17. August nicht mehr in der Lage sein, E-Books auszuleihen oder zu kaufen. Darauf weist Amazon aktuell in einer E-Mail hin (Quelle: Reddit). Laut Amazon betrifft die Änderung alle Kindle-Reader, die älter als 10 Jahre alt sind.

So bekommt ihr E-Books auf euren alten Kindle

Auf dem Technik-Friedhof müssen die betroffenen Kindle aber nicht. Auch nach dem Stichtag können noch E-Books ausgeliehen und gekauft werden – nur etwas umständlicher. Dazu müssen Besitzer fortan auf die Amazon-Webseite gehen und dort ihre Auswahl treffen. Im Anschluss werden die E-Books aufs Gerät geschickt. Lediglich der direkte Kauf auf den betroffenen Kindle-Readern ist ab dem 17. August nicht mehr möglich.

Und wer sich ganz von Amazon loslösen will: Seit Kurzem ist es auch möglich, ePub-Bücher auf den Kindle-Geräten zu laden. In unserem Themenspezial erklären wir in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das funktioniert: ePub-eBooks auf dem Kindle lesen – so geht's.