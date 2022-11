Eigentlich warten die versammelten Apple-Nutzer noch auf neue Rechner in diesem Jahr. Doch daraus wird nichts mehr. Frei nach dem italienischen Fußballtrainer und „Rhetoriker“ Giovanni Trapattoni hat Apple fertig und wird wohl keine neuen Macs mehr 2022 vorstellen. Pikant: Der Hersteller verfehlt damit ein selbst gestecktes Ziel.

Wer noch auf neue Macs in diesem Jahr hoffte, wird jetzt enttäuscht sein. Entgegen vorheriger Berichte wird Apple in diesem Jahr nun doch keine neuen Macs mehr vorstellen. Kein Geringerer als Mark Gurman, Apple-Insider und Bloomberg-Reporter, berichtet dies in der neuesten Ausgabe seines Newsletters (Quelle: Power-On-Newsletter).

Bereits im Sommer stellte Apple schon da neue MacBook Air mit M2-Chip vor:

Apples geänderte Pläne: Neue Macs erst wieder 2023

Damit verschieben sich alle erwarteten Updates des MacBook Pro mit 14- und 16-Zoll-Display und des Mac mini auf Basis des neuen Apple M2. Mit dem neuen Mac Pro auf M2-Basis wurde eh erst fürs nächste Jahr gerechnet. Gurman geht von einer Vorstellung der neuen Modelle im ersten Quartal des kommenden Jahres aus. Ergo: Wahrscheinlich im März 2023 könnte es so weit sein. Bereits bei der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen machte Apple-Chef Tim Cook verdächtige Andeutungen, denen nach nichts Neues mehr zu erwarten ist bis Ende des Jahres. Er bedankte sich bei den Mitarbeitern und sprach von einer gesetzten Produktpalette für das Weihnachtsgeschäft.

Ziel verfehlt: Chip-Umstellung nicht komplett

Bedauerlich für Apple: Das selbst gesteckte Ziel, das hauseigene Mac-Portfolio komplett auf eigene Chips umzustellen, wird damit klar verfehlt. Wir erinnern uns, Apple sprach von einer zweijährigen Zeit der Umstellung, als man 2020 begann, die ersten Macs mit eigenen Prozessoren zu verkaufen. Man hätte diese Transformation demnach bis Ende 2022 abschließen müssen. Doch noch immer befinden sich der Mac Pro und ein Modell des Mac minis mit Intel-Chips im Angebot. Die Frist zur kompletten Umstellung wird somit nicht eingehalten, der Meilenstein wird nicht gerissen.