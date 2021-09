Box-Fans bekommen heute, am Samstag, den 25. September, eines der Kampf-Highlights 2021 zu sehen. Heute steigt das Match zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Uyks. Ihr könnt den Fight „Josuha vs. Usyk“ im Live-Stream mit verfolgen.

Livestream Facts

Der Kampfabend aus London wird beim Sport-Streaming-Dienst DAZN übertragen. Los geht es mit der Übertragung um 19 Uhr. Es wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Falls ihr noch kein DAZN-Kunde seid, könnt ihr den Dienst noch für kurze Zeit gratis testen und so heute Abend kostenlos zu Joshua gegen Usyk im Live-Stream einschalten.

Boxen im Live-Stream: Anthony Joshua vs. Oleksadr Usyk – Uhrzeit und Sender der Übertragung

Der Kampf ist im Abo inbegriffen. Anders als bei manch anderem Box-Kampf müsst ihr das Match also nicht als „PPV“ dazu buchen. Im Free-TV oder Pay-TV wird es keine Live-Übertragung von Usyk gegen Joshua geben. Falls ihr die Live-Übertragung des Box-Match dennoch auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer genießen wollt, bringt euch die DAZN-App den Live-Stream auf euren Smart-TV, die PlayStation- oder Xbox-Konsole, Fire TV (Stick) und viele weitere Geräte. Ihr könnt auch am Smartphone, Tablet, iPhone und iPad beim DAZN online einschalten.

Gekämpft wird im ausverkauften „Tottenham Stadium“. Rund 60.000 Zuschauer werden erwartet. Die Übertragung aus London beginnt bei DAZN um 19:00 Uhr. Zuvor stehen einige Vorkämpfe auf der „Fight Card“. Mit dem Start des Kampfes Anthony Joshua gegen Oleksandr Usyk ist gegen 23:00/23:30 Uhr zu rechnen. Heute Abend geht es gleich um vier WM-Titel. Oleksandr Usyk geht als Pflichtherausforderer der WBO gegen Joshua in den Ring. Zudem nimmt der Sieger des heutigen Kampfes die Titel der WBA, IBF und IBO mit nach Hause.

Anthony Joshua vs. Oleksadr Usyk im Live-Stream und TV verfolgen

Usyk („The Cat“) weist 18 Siege in 18 Profi-Kämpfen auf, davon 13 K.o.-Siege. Im Oktober 2019 ist der Ukrainer ins Schwergewicht gewechselt und besiegte dort Chazz Whiterspoon und Derek Chisora. Ursprünglich sollte Joshua („AJ“) gegen Tyson Fury in den Ring steigen, der Kampf ist allerdings geplatzt. Joshua gewann von seinen 24 Profi-Kämpfen 21 im Knockout und musste sich einmal geschlagen geben. 2019 bezwang der Mexikaner Andy Ruiz Jr. den Briten überraschend, in der Revanche ging Joshua jedoch als Sieger aus dem Ring. Als Kommentator des Hauptkampfes ist Uli Hebel zu hören.

Als Experten stehen Bernd Bönte und Andreas Selak zur Seite. Neben Usyk gegen Joshua stehen folgende Begegnungen auf der „Fight Card“ heute Abend:

Lawrence Okolie vs. Dilan Prasovic – Cruisergewicht

Callum Smith vs. Lenin Castillo – Halbschwergewicht

Maxim Prodan vs. Florian Marku – Weltergewicht

Christopher Ousley vs. Khasan Baysangurov – Mittelgewicht

Cambell Hatton vs. Izan Dura – Leichtgewicht

Die Vorkämpfe gehören ebenfalls zum DAZN-Programm. Ihr könnt bei DAZN online bei den Kämpfen einschalten. Es wird ein Abonnement vorausgesetzt, das 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro im Jahresabo kostet. Neben dem Boxkampf heute gibt es im Programm viele weitere Sport-Highlights, darunter Live-Übertragungen aus der NBA oder NFL, Fußball-Bundesliga, WWE RAW und SmackDown und viel mehr. Falls ihr DAZN noch nicht genutzt habt, könnt ihr euch noch für kurze Zeit zum Probe-Abo anmelden.