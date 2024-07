Call of Duty im Xbox Game Pass: Microsofts Joker ist ein Albtraum für Spieler

Seit dem 24. Juli können Abonnenten des Xbox Game Pass ohne Zusatzkosten Call of Duty: Modern Warfare 3 zocken. Das erste CoD im Game Pass lockt allerdings auch einige Spieler an, auf die Hardcore-Fans verzichten können.

CoD im Game Pass startet Hacker-Flut

Microsofts Gaming-Offensive kommt langsam in die Gänge. Nach einer Investition von fast 69 Milliarden US-Dollar landet jetzt endlich das erste Call of Duty im Xbox Game Pass. Solange ihr den Game Pass Ultimate oder den PC Game Pass besitzt, könnt ihr sowohl die Singleplayer-Kampagne als auch den Multiplayer zocken, ohne noch einen Cent draufzahlen zu müssen.

In der Folge strömen jetzt zahlreiche neue Spieler in die Lobbys des Erfolgs-Shooters. Einige haben dabei offenbar keine guten Intentionen: Laut den CoD-Experten von CharlieIntel gibt es jetzt auch viel mehr Cheater. Dies betreffe auch Ranglistenspiele (Quelle: X/Twitter). Weiterhin würden viele Hacker den PC Game Pass nutzen. Dies sei daran erkennbar, dass sie in der Lobby mit einem Xbox-Logo markiert sind, da sie das Spiel über den Microsoft-Store spielen.

Laut CharlieIntel seien Cheater dadurch jetzt auch schwieriger zu entdecken. Hacks auf Xbox- und PlayStation-Konsolen sind eher selten. Es sind vor allem PC-Spieler, die schummeln. In einer Lobby mit Konsolen- und PC-Gamern würden Abonnenten des PC Game Pass jetzt allerdings fälschlicherweise als Xbox-Spieler markiert, was dazu führen würde, dass sie als vermeintlich unschuldig wahrgenommen werden und seltener gemeldet werden (Quelle: CharlieIntel).

Inzwischen gibt es auch einen Gameplay-Trailer für das neue Call of Duty Black Ops 6:

Call of Duty: Black Ops 6 - Gameplay Trailer

Auch das neue Call of Duty kommt in den Xbox Game Pass

Activision und jetzt auch Microsoft befinden sich in einem ewigen Kampf gegen Cheater. Regelmäßig kann das Anti-Cheat-System Erfolge verbuchen, doch auch die Cheater rüsten immer wieder auf. CoD im Game Pass sorgt jetzt für mehr Aufmerksamkeit, was wiederum noch mehr Hacker anzieht.

Allerdings wird die Shooter-Reihe so schnell nicht mehr aus dem Abo verschwinden. Der Xbox-Hersteller hat bereits angekündigt, dass auch CoD: Black Ops 6 direkt zum Release im Game Pass landen wird.