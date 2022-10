Depeche Mode gehen erstmals nach 2018 und nach dem Tod des Keyboarders Andy Fletcher wieder auf Tour. Auch in Deutschland wird es mehrere Konzerte geben. Der Ticket-Vorverkauf für die Auftritte im kommenden Jahr läuft bereits. Am Donnerstag wurde für Berlin eine Zusatz-Show angekündigt. Das ist aber noch nicht alles: Für Frankfurt gibt es jetzt auch einen zweiten Termin.

Angekündigt wurden die neuen Konzerte am Dienstag, den 4. Oktober. Der Vorverkauf für die Konzert-Tickets läuft seit dem 6. Oktober um 10 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage wurde bereits am Donnerstag ein zusätzlicher Termin für Berlin bekanntgegeben. Vor dem Wochenende folgt ein neuer Termin für Frankfurt. Tickets für die Zusatz-Shows sind ab sofort erhältlich.

Ab wann & wo kann man Tickets für die „Depeche Mode“-Tour 2023 kaufen?

Für die anderen Termine gibt es ebenfalls noch Karten, allerdings ist die Nachfrage sehr hoch, sodass es hier sehr bald „ausverkauft“ heißen könnte. Laut Livenation sind vor dem Wochenende bereits über 350.000 Tickets für die Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. In Deutschland macht die Kult-Band sieben Mal Halt. Zudem wird es je ein Konzert in Österreich und der Schweiz geben. Das sind die entsprechenden Tour-Termine von Depeche Mode für 2023:

26.05.2023 Leipzig, Festwiese

04.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

06.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

11.06.2023 Bern, Stadion Wankdorf

20.06.2023 München, Olympiastadion

29.06.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park

01.07.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park (Zusatzkonzert)

07.07.2023 Berlin, Olympiastadion

09.07.2023 Berlin, Olympiastadion (Zusatzkonzert)

21.07.2023 Klagenfurt, 28 Black Arena/Wörthersee Stadion

Der offizielle Vorverkauf beginnt am Donnerstag um 10 Uhr bei Ticketmaster. Bereits am Mittwoch gab es Pre-Sale-Aktionen:

Für das Event in Österreich gibt es ebenfalls am Donnerstag ab 10 Uhr bei Ticketmaster Konzert-Tickets. Für das Schweizer Konzert gibt es einen Pre-Sale bei Raiffeisen am Mittwoch, 5. Oktober um 10 Uhr sowie bei den „Mobiliar Priority Tickets“ zur gleichen Zeit.

Depeche Mode Tour 2023 Pre-Sale: Vorverkauf läuft, erste Konzerte ausverkauft

Bereits vor den Auftritten soll Ende März 2023 ein neues Depeche-Mode-Album mit dem Titel „Memento Mori“ („Gedenke des Todes“) erscheinen. Auch wenn es der Name anders vermuten lässt, wurde der Albumtitel schon vor dem Tod des Bandkollegen Andy Fletcher gewählt. Die Songs wurden ebenfalls noch mit dem ehemaligen Keyboarder aufgenommen.

Das letzte Studioalbum „Spirit“ erschien vor fünf Jahren. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Tickets für die Depeche-Mode-Konzerte in Deutschland zu bestellen. Am Freitag beginnt der „richtige“ Vorverkauf für alle Fans. Schnell sein lohnt sich, für die ersten Termine werden die Karten schon jetzt knapp.

