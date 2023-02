Depeche Mode gehen erstmals nach 2018 und nach dem Tod des Keyboarders Andy Fletcher wieder auf Tour. Auch in Deutschland wird es mehrere Konzerte geben. Der Ticket-Vorverkauf startete bereits im Oktober und die Konzerte sind mehr oder weniger restlos ausverkauft. Jetzt steht auch ein Release-Termin für das neue Album fest.

Kurz nach dem Vorverkaufsstart wurden noch einige Zusatzkonzerte für die Depeche-Mode-Auftritte 2023 in Deutschland angekündigt. Inzwischen sind die Events aber ausverkauft. Über die offiziellen Verkaufswege bei Ticketmaster & Co. gibt es keine Karten mehr. Lediglich vereinzelt tauchen hin und wieder Tickets im System auf. Bei Eventim könnt ihr auf die offizielle Wiederverkaufsplattform Fansale zugreifen, wenn ihr noch auf der Suche nach einer Karte seid.

„Depeche Mode“-Tour 2023: Ausverkauft, Support-Bands in den USA

In Deutschland macht die Kult-Band sieben Mal Halt. Zudem wird es je ein Konzert in Österreich und der Schweiz geben. Das sind die entsprechenden Tour-Termine von Depeche Mode für 2023:

26.05.2023 Leipzig, Festwiese

04.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

06.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

11.06.2023 Bern, Stadion Wankdorf

20.06.2023 München, Olympiastadion

29.06.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park

01.07.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park (Zusatzkonzert)

07.07.2023 Berlin, Olympiastadion

09.07.2023 Berlin, Olympiastadion (Zusatzkonzert)

21.07.2023 Klagenfurt, 28 Black Arena/Wörthersee Stadion

Dave Gahan und Martin Gore haben bei Twitter nun angekündigt, wer als Support bei den US-Konzerten zu sehen sein wird. So können sich Fans in Nordamerika auf Kelly Lee Owens freuen. In New York steht die Tochter von Dave Gahan, Stella Rose im Vorprogramm auf der Bühne. Für die Europa-Tour sind noch keine Vorbands bekannt.

Depeche Mode: Neues Album 2023 – wann kommt „Memento Mori“?

Bereits vor den Auftritten soll Ende März 2023 ein neues Depeche-Mode-Album mit dem Titel „Memento Mori“ („Gedenke des Todes“) erscheinen. Auch wenn es der Name anders vermuten lässt, wurde der Albumtitel schon vor dem Tod des Bandkollegen Andy Fletcher gewählt. Die Songs wurden ebenfalls noch mit dem ehemaligen Keyboarder aufgenommen. Offiziell verkündet wurde der Release-Termin des neuen Depeche-Mode-Albums zwar noch nicht, allerdings wurden in Großbritannien einige Plakate gesichtet, auf denen von einem Veröffentlichungstermin am 24. März die Rede ist. Bereits in Kürze erscheint die erste Single des neuen Albums. Im Vorfeld kündigte ein Countdown den Release an. Das neue Lied „Ghosts Again“ sollte zunächst am 3. Februar erscheinen und wird jetzt am Donnerstag, den 9. Februar das erste Mal offiziell zu hören sein.

Das letzte Studioalbum „Spirit“ erschien vor fünf Jahren.

