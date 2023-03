Am 5. April startet „Der Super Mario Bros. Film“ von Nintendo und Illumination in den deutschen Kinos. Am Mario-Tag (10. März) beginnt in vielen Kinos der Vorverkauf für die Tickets. Wer sich gute Sitzplätze für eine der ersten Vorstellungen sichern möchte, sollte deswegen frühzeitig vorbestellen.

Nintendo Facts

Der Super Mario Bros. Film - Trailer Deutsch

Vorverkauf

Abseits von Pokémon gab es in unseren Gefilden schon seit 3 Jahrzehnten keinen Kinofilm mehr, der auf einer Nintendo-Marke basiert – dementsprechend hoch sind die Erwartungen und bei einigen auch die Vorfreude auf den „Super Mario Bros. Film“.

Wer sich, seinen Freunden und Familienmitgliedern zur Premiere oder den ersten Tagen gute Sitzplätze sichern möchte, sollte aber schon am 10. März 2023 auf der Webseite der umliegenden Kinos nachschauen. Auch wenn es bis zum Start noch gut einen Monat hin ist, startet der Vorverkauf vielerorts bereits am sogenannten „Mario-Day“.

Warum Mario-Day?

Ähnlich wie der 4. Mai als „Star Wars Day“ bekannt ist, ist der 10. März der Mario-Tag. Es ist jedoch weder der Geburtstag des fiktiven Videospiel-Klempners, noch das Release-Datum des ersten Mario-Spiels.

Die Erklärung steckt ganz einfach in der englischen Schreibweise des Datums „March 10th“. Dabei ergibt die Abkürzung des Monats März im Englischen „Mar“ und die „10“ zusammen „Mar10“, also Mario.

Info

Der mächtige König aller Koopa, Bowser, will das Pilzkönigreich beherrschen und die ganze Welt an sich reißen. Die durch ein unterirdisches Labyrinth in diese Welt gereiste Mario-Brüder, Mario und Luigi, sollen ihn daran hindern – so weit, so typisch.

Doch die Trailer zeigen bereits, dass das Animations-Studio Illumination Entertainment („Ich – Einfach unverbesserlich“, „Sing“) nicht einfach nur die bekannte „Mario rettet Prinzessin Peach“-Story erzählen will.

Stattdessen spielt man gekonnt mit den mehr als 40 Jahren Geschichte, der erstmals in „Donkey Kong“ noch als „Jumpman“ vorgekommenen Videospiel-Ikone. So sind in den Trailern bereits einige Schauplätze aus unterschiedlichsten Ablegern der Serie vorgekommen und auch die zahlreichen Spin-Offs wie „Mario Kart“ bekommen ihren Platz im Film.

Zuletzt hat man mit einer Abwandlung des Super-Mario-Raps eine Referenz an die „Super Mario Brothers Super Show“ aus dem Jahr 1989 gemacht:

Der Super Mario Bros. Film | Klempner TV Spot (Universal Pictures)

Wie gut kennst du Super Mario, Luigi, Prinzessin Peach & Co.? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.