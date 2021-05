Samsung und Google haben mit Smartwatches Großes vor. Deswegen stellt sich aktuell die Frage, ob man jetzt noch eine Galaxy Watch kaufen oder lieber noch etwas abwarten sollte. Wieso ich noch einige Monate mit dem Kauf warten würde, erkläre ich euch in diesem Artikel.

Samsung-Smartwatch kaufen: Ich würde warten

Google, Samsung und Fitbit haben beim neuen Smartwatch-Betriebssystem Wear eng zusammengearbeitet. Samsung ist von dem neuen Betriebssystem so begeistert, dass man Tizen OS dafür sogar fallen lässt und auf Wear wechselt. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich mir jetzt keine Galaxy Watch mehr kaufen würde. Samsung hat zwar bestätigt, dass es noch drei Jahre Updates für die Uhren geben wird, man darf aber jetzt weder mit neuen Features noch mit einer großen Unterstützung von Entwicklern rechnen. Alles, was jetzt funktioniert, wird auch eine gewisse Zeit noch laufen, neue Funktionen oder Apps gibt es aber nicht mehr. Updates könnten sich zudem verzögern, weil die Plattform im Grunde todgeweiht ist.

Die technische Basis, die Samsung in den letzten Jahren für seine Smartwatches genutzt hat, wurde seit der Galaxy Watch nicht weiterentwickelt. Es gab hier und da kleine Optimierungen, ein neues Design oder Glas, doch das Innere basierte auf alter Technik. Mit der Galaxy Watch 4 wird sich das wohl ändern. Samsung hat einen neuen 5-nm-Chip entwickelt, der eine deutlich höhere Performance und Energieeffizienz besitzt. Die Laufzeit dürfte also auch steigen. Während man selbst mit der aktuellen Galaxy Watch 3 technisch schon Jahre hinterherhinkt, wäre man mit der neuen Generation wirklich auf dem neuesten Stand.

Ein weiterer großer Vorteil wird das Zusammenspiel zwischen einem Samsung-Handy mit Android und einer Samsung-Smartwatch mit Wear. Die Betriebssysteme werden perfekt aufeinander abgestimmt sein. Samsung hat das mit Tizen OS zwar ganz gut hinbekommen. Entwickler von Apps werden es nun aber viel einfacher haben, ihre Anwendungen auch auf die Uhr zu bringen. Wir können also mit einer großen Auswahl an Anwendungen rechnen, die nahtlos zwischen Android-Handys und -Smartwatches arbeiten. Zusätzlich können wir dann auf alle Google-Dienste zugreifen. Dazu gehören der Play Store, Google Pay, Maps und so weiter können dann direkt mit der Samsung-Smartwatch erreicht werden. Die Nutzungsmöglichkeiten, sei es im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit werden deutlich erweitert. Fitbit hat zudem seine Expertise eingebracht, sodass Wear im Bereich des Sports ordentlich zulegen wird.

Die letzte Galaxy Watch von Samsung mit Tizen OS:

Ältere Samsung-Smartwatches werden verlockend günstig

Vor einigen Monaten habe ich mir eine Samsung Galaxy Watch Active 2 gekauft. Um die 130 Euro habe ich dafür nur bezahlt. Ich erachte das auch heute nicht als Fehlkauf, denn alles, was ich machen möchte, kann ich damit machen. Wer genauso denkt und sich in drei Jahren sowieso eine neue Smartwatch kaufen möchte, der kann natürlich auch zur aktuellen Generation greifen. Meine Smartwatch, aber auch die Galaxy Watch 3, werden mittlerweile günstiger angeboten. Sobald die Vorstellung der neuen Generation aber näher rückt, werden die Preise deutlicher sinken.

Falls ihr also zuschlagen wollt, dann wartet trotzdem noch etwas ab, bis sich die neue Generation konkreter ankündigt. Im Herbst dürfte die Galaxy Watch 4 erscheinen. Vorher wird man die alten Generationen massiv im Preis senken. Eine Galaxy Watch 3 für deutlich unter 200 Euro innerhalb der nächsten paar Monate halte ich für absolut realistisch. Wer dann mit dem Funktionsumfang zufrieden ist, so wie er zu dem Zeitpunkt ist, kann gerne zuschlagen. Ich freue mich in jedem Fall auf die neue Samsung-Generation und bin gespannt, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.

