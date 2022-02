Es ist ein Kuriosum, das seit 12 Jahren für Lacher sorgt: Apples iPad muss ohne Taschenrechner auskommen. Google springt nun in die Bresche und spendiert dem Tablet einen Taschenrechner. Das funktioniert mit nur wenigen Klicks und ist völlig kostenlos.

Apple Facts

Das iPhone hat einen, der Mac sowieso und selbst für die Apple Watch bietet Apple seit watchOS 6 einen Taschenrechner an. Bloß das iPad guckt noch immer in die Röhre. Seit 12 Jahren weigern sich die Entwickler in Cupertino beharrlich, das eigene Tablet mit einem Taschenrechner auszustatten – mit einer fragwürdigen Begründung. Doch was Apple nicht auf die Reihe kriegt, schafft immerhin Google.

Google bringt Taschenrechner auf Apples iPad

Möglich macht das eine neue Web-App, die der US-Konzern jüngst veröffentlicht hat. Unter https://calculator.apps.chrome/ ist ein vollwertiger Taschenrechner verfügbar, der nicht nur schick aussieht, sondern nach dem Erstaufruf auch offline funktioniert – eine Verbindung zum Internet danach also nicht notwendig. Sehr praktisch.

Trotzdem: Richtig bequem ist das natürlich nicht. Wer möchte schon für jede kleine Rechenaufgabe den Browser öffnen und die URL eintippen? Dafür gibt es aber eine simple Lösung: Die URL einfach als Lesezeichen speichern und auf den Homescreen platzieren. Das klappt wie folgt:

Teilen-Menü öffnen (Pfeil nach oben) Auf „Zum Home-Bildschirm“ antippen Passenden Namen wählen (zum Beispiel Taschenrechner) Und auf „Hinzufügen“ tippen

Mit Kurzbefehle-App passendes Icon wählen

Einziger Nachteil der Methode: Wirklich schön sieht das Icon auf dem Homescreen nicht aus, iPadOS verwendet einfach einen Screenshot der Seite. Das Problem kann man aber mittels der Kurzbefehle-App lösen.

Gut zu wissen: Auch die integrierte Spotlight-Suche in iOS und iPadOS bietet eine rudimentäre Taschenrechner-Funktion. Wer also wenig Lust auf den Workaround von Google hat, kann bei einfachen Rechenaufgaben auf Spotlight zurückgreifen. Außerdem gibt es natürlich im App Store viele Taschenrechner-Apps, wie etwa Taschenrechner Pro oder Tydlig.