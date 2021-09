Samsung bietet zwar schon seit Jahren High-End-Tablets mit Android-Betriebssystem an, so wirklich konnten diese aber nie mit dem iPad Pro mithalten. Besonders in einem Bereich hat Samsung immer gespart und war dem Apple-Tablet unterlegen. Mit dem Galaxy Tab S8 soll zum ersten Mal bei der Leistung nicht gegeizt werden.

Samsung Galaxy Tab S8 mit Prozessor des Galaxy S22

Es wird schon seit längerer Zeit vermutet, dass Samsung beim Nachfolger des Galaxy Tab S7 nicht nur ein normales und Plus-Modell anbieten will, sondern mit dem Galaxy Tab S8 Ultra erstmals ein absolutes High-End-Tablet, das gegen das iPad Pro von Apple antreten kann. Neuesten Informationen zufolge soll ein Samsung-Manager hinter den Kulissen angedeutet haben, dass das Galaxy Tab S8 Ultra mit dem Exynos 2200 und AMD-Grafik erscheinen soll (Quelle: Slashgear). Dieser Chip wird eigentlich erst im kommenden Galaxy S22 erwartet.

Während das Samsung Galaxy Tab S8 und Galaxy Tab S8 Plus mit etwas schwächeren Chips kommen sollen, würde das Galaxy Tab S8 Ultra erstmals bei der Leistung in der Oberklasse mitspielen. Bei den verbauten Prozessoren in seinen teuren Tablets hat sich Samsung nie einen Gefallen getan. Dort kamen zwar schnelle, aber ältere Prozessoren zum Einsatz. Das Galaxy Tab S8 Ultra könnte das erste Tablet sein, dass diesen Teufelskreis durchbricht.

Apple verbaut im iPad Pro mittlerweile den eigenen M1-Chip, der die gesamte Konkurrenz übertrifft. Es wird spannend sein zu sehen, ob das Galaxy Tab S8 Ultra mit Exynos 2200 da überhaupt mithalten kann. Es dürfte mit dem High-End-Prozessor aber zu den schnellsten Tablets der Welt gehören, wenn sich die Informationen bewahrheiten.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Tab S7 im Video:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra soll riesig werden

Laut den letzten Informationen soll das Galaxy Tab S8 Ultra nicht nur eine enorme Leistung besitzen, sondern mit seinem 14,6-Zoll-Display auch gigantisch groß werden. Es wäre eines der größten Android-Tablets überhaupt und würde neue Möglichkeiten für den produktiven Einsatz mit dem Stift und der Tastatur schaffen.