Google hat mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro bereits zwei interessante Android-Smartphones vorgestellt und auf den Markt gebracht, die bezahlbar sind und einzigartige Funktionen bieten. Mit dem Pixel 6a kündigt sich jetzt aber ein noch interessanteres Modell an.

Google Pixel 6a ist schneller als Pixel 6

Google hat beim Pixel 6 und Pixel 6 Pro viel richtig gemacht. Mit dem Pixel 6a kündigt sich jetzt aber eine günstigere Version des Smartphones an, die es richtig in sich haben soll. In einem Benchmark wird nämlich ein altes Gerücht bestätigt. Das Pixel 6a wird wie die großen Brüder mit dem gleichen Tensor-Prozessor ausgestattet sein. Und obwohl das Smartphone mit 6 GB etwas weniger Arbeitsspeicher besitzt, erreicht es im Vergleich zum Pixel 6 bei Geekbench eine höhere Leistung im Single- und Multi-Core-Benchmark (Quelle: AndroidPolice).

Die kleine Verbesserung bei der Performance könnte mehrere Gründe haben. Vielleicht eine etwas andere Bauform, wodurch der Chip besser gekühlt wird und so sein Potenzial mehr entfalten kann. Oder aber die Software des Pixel 6a wurde optimiert, sodass mehr Leistung zur Verfügung steht. Einen großen Unterschied gibt es zwar nicht, doch das zeigt, dass in dem Chip noch Potenzial steckt. Gut möglich, dass die kleine Leistungssteigerung auch für das Pixel 6 und Pixel 6 Pro freigegeben wird.

Google Pixel 6a kommt bald

Im Grunde zur gleichen Zeit ist das Google Pixel 6a bei der Zulassungsbehörde FCC aufgetaucht, wo es in mehreren Versionen zugelassen wurde. Da wird wohl zwischen den 5G-Modellen unterschieden. Die Vorstellung wird Mitte Mai im Rahmen der Google I/O 2022 erwartet. Spekuliert wird auch über die Einführung einer Smartwatch und eines Tablets. Wenn es wirklich so kommt, dann könnte Google das Ökosystem von Apple angreifen und eine starke Alternative anbieten.

