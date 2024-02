Großes Update für Windows 11: Microsoft geht aufs Ganze

In der Tech-Branche dreht sich gerade alles um ein einziges Thema: Künstliche Intelligenz. Auch Microsoft setzt in Windows und in seinen Office-Programmen inzwischen auf einen hauseigenen KI-Helfer – im nächsten großen Windows-Update scheint man diese Strategie weiter ausbauen zu wollen.

Windows 11 24H2: Das soll im großen Update stecken

In etwas mehr als einem halben Jahr soll es wieder so weit sein. Zwischen September und Oktober 2024 soll laut der Gerüchteküche das neue Windows-11-Update mit dem Codenamen Hudson Valley erscheinen (Quelle. WindowsLatest).

Aktuell geht man davon aus, dass Microsoft mit dem nächsten großen Update die Benutzeroberfläche überarbeitet und die bereits existierenden KI-Funktionen weiter aufbohrt. Microsoft geht im Thema KI also aufs Ganze. Wie die Überarbeitung der KI-Features aussehen soll, ist bislang aber noch nicht bekannt. Gut möglich, dass Microsoft einfach ein paar Updates am Windows Copilot vornimmt, der hierzulande weiterhin nur über Umwege aktiviert werden kann.

Der Windows Copilot wurde bereits vor einigen Monaten in Windows 11 integriert. Was das KI-Tool auf dem Kasten hat, zeigt euch Microsoft in einem kurzen Video:

Ist das neue Windows-11-Update einfach Windows 12?

Eine weitere These, die immer noch im Raum steht, ist, dass es sich beim Hudson-Valley-Update gar nicht um ein Update handelt, sondern Microsoft zu diesem Zeitpunkt sogar schon Windows 12 veröffentlichten könnte.

Konkrete Anhaltspunkte für diese Vermutung gibt es bislang jedoch nicht, es handelt sich um reine Spekulation. Da Windows 11 aber nach zwei Jahren immer noch nicht so richtig in Fahrt kommt, liegt die Vermutung auf jeden Fall nahe, dass Microsoft sich bald vom unbeliebten Betriebssystem verabschiedet und lieber direkt auf den Nachfolger setzt.

Ob Microsoft jedoch wirklich nach dieser kurzen Zeit bereits das Handtuch bei Windows 11 wirft, bleibt abzuwarten.

