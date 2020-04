GTA Online hat kürzlich ein neues Update und dazu frische Missionen erhalten. Alle drehen sich um einen alten Bekannten. Gerald möchte sich wohl mit eurer Hilfe auf seine Rente vorbereiten.

Gerald ist ein alt bekannter GTA Online-Charakter und Drogen-Dealer, der die Spieler schon mit zahlreichen Jobs beauftragt hat. Es war lange ruhig um ihn, doch es scheint, als brauche er unter dem Codenamen Gerald’s Last Play nun die Hilfe der Spieler, um sich in die wohlverdiente Rente zu verabschieden.

GTA Online: 6 neue Missionen warten auf euch

Am 23. April bekam GTA Online ein frisches Update spendiert und auf die Spieler warten nun sechs frische Missionen von Gerald. Die Aufgaben konzentrieren sich darauf, ihm dabei zu helfen, „groß abzusahnen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sein Drogenhandel und andere kriminelle Unternehmungen reibungslos ablaufen“ so Rockstar.

Zusätzlich zu den neuen Missionen: Make Ends Meat, Go Figure, Fast Peddling, Deal With It, Bad Companies und End Product, warten auf die Spieler noch bis zum 29. April 2020 doppelte Reputation Points (RP) und GTA-Dollar.