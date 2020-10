Aktuell empfangen Kunden schon erste Sendungen von Apples neuem Silikon Case fürs iPhone 12. Wie sich herausstellt, sollte man lieber mal ganz genau hinsehen, denn der US-Hersteller hat wohl bei einigen Exemplaren vergessen, „einzulochen“.

Das neue Silikon Case fürs iPhone 12 wirft vereinzelt Fragen auf, zumindest bei einigen Kunden. So berichten derzeit mindestens zwei Nutzer auf Reddit über ein Kuriosums. Bei ihnen hat Apple nämlich vergessen, im unteren Bereich der Hülle entsprechende Löcher für den Lautsprecher des iPhone 12 auszustanzen, ein verdunkelter Klang des Apple-Handys muss so in Kauf genommen werden.

Produktionsfehler: Apples Silikon Case des iPhone 12 ohne Löcher

Besonders bizarr: Einem der Käufer wollte ein Apple-Offizieller einreden, dies wäre korrekt und die Hüllen hätten per se keine Löcher. Nur um dies klarzustellen, dies ist natürlich nicht der Fall. Die Löcher gehören dazu, sind notwendig und können auch bei diversen Reviews auf YouTube schon ausgemacht werden. Ergo: In diesen genannten Fällen handelt es sich eindeutig um einen Produktionsfehler. Aus diesem Grund sollte man auch anstandslos von Apple passenden Ersatz getauscht bekommen, denn Hüllen ohne Lautsprecherlöcher sind kein neues Feature, sondern ein Fauxpas.

Nur ein Einzelfall?

Unklar bleibt wie groß das Problem für Apple ist. Ist nur eine kleine Charge betroffen oder aber tritt der Qualitätsmangel in größerem Umfang auf? Eine Antwort darauf wird's in den nächsten Tagen geben, denn immer mehr Besteller werden ihre Lieferungen erhalten. Apropos: Das iPhone 12 sollte bei den ersten Kunden bereits morgen am offiziellen Release-Tag eintreffen. Bestellen konnte man iPhone 12 und iPhone 12 Pro seit vorigem Freitag. Die zweite Runde der Vorbestellungen geht dann am 6. November um 14 Uhr an den Start, denn ab dann gibt's die noch zwei ausstehenden Modelle – iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max. Erste Lieferungen sollen am 13. November eintreffen.