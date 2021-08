Es wird ernst. Das iPhone 13 soll bereits in Kürze offiziell vorgestellt werden und das beliebte iPhone 12 ablösen. Viele Experten scheinen nun sicher zu sein, dass das Datum für die Präsentation feststeht. Lange müssen wir nicht mehr warten.

Apple Facts

iPhone 13: Datum für Vorstellung wird konkreter

Noch hat Apple nicht offiziell verraten, wann das iPhone 13, die Apple Watch 7 und weitere Produkte im September vorgestellt werden. Experten haben sich aber mittlerweile auf ein Datum festgelegt, das für „sehr wahrscheinlich“ gehalten wird. Demnach geht man aktuell davon aus, dass das iPhone 13 am Dienstag, dem 14. September 2021 offiziell enthüllt wird (Quelle: MacRumors). Zulieferer haben nämlich verraten, dass die Vorstellung in der 3. Septemberwoche stattfinden soll. Vorher waren auch der 7. und 21. September im Gespräch.

Demnach soll Apple Fertigungsaufträge für alle iPhones in Höhe von 130 bis 150 Millionen Stück für das zweite Halbjahr erteilt haben. 35 bis 45 Prozent davon sollen auf das iPhone 13 zurückfallen. Apple geht also von einem riesigen Erfolg der neuen Generation aus. Es soll auch keine Verzögerungen bei der Markteinführung geben, wie es im letzten Jahr beim iPhone 12 der Fall war. Alles soll wieder in geordneten Bahnen laufen, sodass das iPhone 13 pünktlich vorgestellt und auf den Markt kommen soll.

Im Video seht ihr eine der coolsten neuen Funktionen von iOS 15:

iPhone 13 mit mehr internem Speicher erwartet

Die gleiche Quelle behauptet auch, dass Apple den maximalen internen Speicher des iPhone 13 im Vergleich zum iPhone 12 verdoppeln wird. Statt maximal 512 GB soll man bei der neuen Generation 1 TB erhalten können. Zu den weiteren Highlights sollen 120-Hz-Displays, eine verbesserte Kamera, ein neuer Prozessor und ein leicht überarbeitetes Design gehören. Zudem wird Apple mit iOS 15 ein neues Betriebssystem einführen und dort neue Funktionen und viele Verbesserungen bereitstellen. Neben dem normalen iPhone 13 wird es wieder ein iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max geben. Es dürfte also für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).