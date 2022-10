„666, the Number of the Beast!“ – auch 2023 hört man die Klänge aus Bruce Dickinsons Kehle wieder auf deutschen Bühnen. Neben dem Auftritt in Wacken 2023 wird es einige Live-Konzerte von Iron Maiden in Deutschland geben. Der Ticket-Vorverkauf für alle Maiden-Fans startet heute. Wie bei allen großen Konzerten gab es auch dieses Mal wieder einen Pre-Sale, bei dem man die Karten vor allen anderen kaufen kann.

Fünf Termine sind für die Deutschland-Tour von Iron Maiden im nächsten Jahr angekündigt. Die Tournee läuft unter dem Titel „The Future Past Tour 2023. Der Pre-Sale startet heute. am Mittwoch, den 26. Oktober, um 10:00 Uhr exklusiv bei Eventim. Der allgemeine Vorverkauf an allen anderen Stellen beginnt am Freitag, den 28. Oktober zur gleichen Uhrzeit. Vor allen anderen können Fanclub-Mitglieder bereits seit Montag zuschlagen.

Ab wann & wo kann man Tickets für die „Iron Maiden“-Tour 2023 kaufen?

An diesen Terminen finden die Iron-Maiden-Konzerte 2023 in Deutschland statt:

11.06.2023: Quarterback Immobilien Arena in Leipzig

21.06.2023: ZAG-Arena in Hannover

25.07.2023: Westfalenhalle in Dortmund

29.07.2023: Festhalle in Frankfurt

31.07.2023: Olympiahalle in München

Der Vorverkauf bei Eventim beginnt am Mittwoch, den 26.10. um 10:00 Uhr. Es ist mit einem großen Andrang zu warten. Öffnet die Seite also am besten schon um kurz vor 10:00 Uhr, um sich einen Platz in der Warteschlange zu sichern. Falls nichts geschieht, aktualisiert die Seite gegebenenfalls. Achtet aber darauf, nicht mehrere Browser-Tabs auf einmal zu öffnen, da ihr so möglicherweise euren Warteschlangenplatz verliert. Für eine zügige und reibungslose Bestellung solltet ihr euch rechtzeitig einen Eventim-Account anlegen und euch frühzeitig anmelden. Haltet eure Bezahldaten für den Bestellprozess bereit, damit bereits reservierte Tickets nicht wieder aus dem Warenkorb fallen.

Der Teaser soll die Vorfreude auf den kommenden Sommer anheizen:

Iron Maiden Tour 2023: Vorverkauf startet am Montag

Wer Mitglied im Fanclub ist, kann 48 Stunden vor allen anderen auf die Iron-Maiden-Tickets für 2023 zugreifen und sich somit schon ab Montagvormittag Karten sichern. Mitglieder erhalten dafür einen Code, mit dem man den Vorverkauf freischalten kann. Per Nachricht gibt es auch einen Link, über den man zum Online-Shop gelangt. Wer noch kein Mitglied im Fanclub ist, kann sich jetzt noch anmelden und bekommt den Code samt Informationen innerhalb von einer Stunde nach der Anmeldung zugeschickt. Die Mitgliedschaft kostet jährlich 30 Euro und bietet neben dem exklusiven früheren Zugriffsrecht auf die Konzert-Tickets einige weitere Features, darunter:

10 Prozent Rabatt auf viele Artikel im offiziellen Iron-Maiden-Fanshop

Zugang zu exklusiven Merchandise-Artikeln

Zugriff auf „First to the barrier“, um vor allen anderen auf das Konzertgelände zu gelangen

E-Mail-Newsletter mit Iron-Maiden-Infos und Zugang zu Gewinnspielen

Digitales Iron-Maiden-Fanclub-Magazin

Unter anderem hatten auch Mitglieder beim Rammstein-Fanclub ein Vorkaufsrecht bei den Tickets.

Für alle anderen geht es am Mittwoch ab 10 Uhr bei Eventim und ab Freitag um 10 Uhr bei allen anderen Vorverkaufsstellen los. Die Tour soll sowohl noch nicht live gespielte Songs des jüngsten Maiden-Albums „Senjutsu“ beinhalten sowie einen Fokus auf das Album „Somewhere in Time“ aus dem Jahr 1986 haben. Klassiker aus der Iron-Maiden-Geschichte von anderen Alben werden aber sicherlich auch zu hören sein. Im August spielen Iron Maiden zusätzlich auf dem Wacken-Open-Air. Das Festival ist allerdings schon seit dem ersten Vorverkaufstag ausverkauft.

