Gerüchte um eine Metroid Prime Trilogy gibt es schon länger, laut der Website eines schwedischen Händlers steht der Release für die Switch schon kurz bevor.

Schon seit einiger Zeit hält sich das Gerücht, die Metroid Prime Trilogy würde auch für die Nintendo Switch erscheinen. Die Website des schwedischen Händlers Inet gibt nun als Release-Datum den 19. Juni 2020 an.

Schon letztes Jahr kam von einem Leaker namens kindzell die Information, Nintendo arbeite an einer Switch-Version der Metroid Prime Trilogy. Kurze Zeit später tauchte auch beim amerikanischen Händler Best Buy eine Switch-Version der Metroid Prime Trilogy in Zusammenhang mit einem Persona 5-Leak auf.

Die Metroid Prime Trilogy wurde ursprünglich für den GameCube veröffentlicht und erschien später noch ein Mal für die Wii. Eine Switch-Version mit ein paar grafischen Upgrades dürfte Fans dieser Nintendo-Klassiker sicherlich freuen. Natürlich ist ein solcher Leak immer mit Vorsicht zu genießen, offiziell ist davon noch nichts.