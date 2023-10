Microsoft-Chef packt aus: Eine Windows-Entscheidung macht ihn auch heute noch fertig

An Smartphones ist Microsoft vor einigen Jahren kolossal gescheitert. Trotzdem gesteht Chef Satya Nadella in einem Interview nun, dass er glaubt, dass man die Windows Phones nicht so schnell hätte aufgeben sollen.

Microsoft-Chef äußert sich zum Aus der Windows Phones

Es lässt sich nicht beschönigen: Die Windows Phones waren ein gigantischer Flop für Microsoft. Wahrscheinlich hat der Konzern genau deswegen dem Smartphone-Sektor auch einige Jahre den Rücken gekehrt und sich erst im Herbst 2020 mit dem Surface Duo zurückgemeldet – und setzt seitdem ebenfalls auf Android.

In einem Interview, das der CEO des Axel-Springer-Verlags, Matthias Döpfner, für Business Insider führte, hat sich Microsoft-Chef Satya Nadella noch einmal zu den Windows Phones geäußert:

„Die Entscheidung, über die viele Leute sprechen – und eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, als ich CEO wurde – war unser Ausstieg aus dem, was ich ‚das Mobiltelefon‘ in seiner damaligen Definition nennen möchte. Im Nachhinein denke ich, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, die Kategorie der Computer zwischen PCs, Tablets und Telefonen vielleicht neu zu erfinden.“

Nadella scheint sich sichern zu sein, dass man das Potenzial der Windows Phones nicht vollumfänglich ausschöpfen konnte. Das dürfte vor allem an den eher schmächtigen Verkaufszahlen liegen. Denn eine ernsthafte Konkurrenz zu Android und iOS waren die Windows Phones nie. Entsprechend dürfte auch das Budget für die Weiterentwicklung recht niedrig gewesen sein. Da wäre schlichtweg mehr drin gewesen.

Sind die Windows Phones am Ende?

Ein Comeback werden die Windows Phones jedoch höchstwahrscheinlich in den kommenden Jahren nicht feiern. Denn seit dem Release des Surface Duo 2 im Herbst 2021 ist es schon wieder still um Microsofts Smartphone-Ambitionen geworden. Gut möglich, dass der Konzern die Thematik nun endgültig zu den Akten gelegt hat und sich lieber auf die Bereitstellung passender Abo-Dienste konzentriert.

