Das letzte Update für Call of Duty: Warzone hat nicht nur zahlreiche neue Inhalte und Waffen hinzugefügt, sondern öffnet auch einige zuvor verschlossene Türen. Hinter denen verbergen sich Unmengen an Loot, dank denen ihr innerhalb kürzester Zeit verdammt gut ausgerüstet seid.

Neues Update für CoD: Warzone – Stadion-Geheimräume lassen sich ohne Schlüsselkarte öffnen

Wer bereits seit längerer Zeit mit seinen Freunden in Verdansk unterwegs ist, wird bestimmt schon einmal Bekanntschaft mit den verschlossenen Geheimräumen im Stadion gemacht haben. Nur mit den passenden Schlüsselkarten öffnen sich die Türen der „Schatzkammern“ – zumindest war das bisher immer so.

Nach dem langerwarteten Season-2-Update für den Battle-Royale-Modus von Call of Duty lassen sich die Geheimräume im Stadion nun auch ohne passende Keycard öffnen, wie ein Clip auf Reddit eindrucksvoll unter Beweis stellt:

Im Raum befinden sich drei orangene Kisten, die besonders viel und besonders seltenen Loot beinhalten. Der Spieler im Reddit-Clip konnte dank der Boxen mehr als 10.000 Dollar, eine Armor-Satchel und eine Armor-Box finden – und war damit innerhalb kürzester Zeit nicht nur solide ausgerüstet,sondern hatte auch genug Geld zusammen, um sich direkt ein Loadout zu leisten.

Season 2 hält für CoD-Spieler zahlreiche Überraschungen bereit. Im Trailer bekommt ihr einige davon zu sehen:

Warzone-Update öffnet Geheimräume: Gewollte Änderung oder ein Bug?

Durch die Updates der vergangenen Wochen gab es zahlreiche Änderungen in Call of Duty: Warzone. Einige davon kommen bei den Spielern jedoch gar nicht gut an. Auf Reddit beschweren sich die Fans, dass die Entwickler zahlreiche Easter Eggs und geheime freischaltbare Waffen aus Verdansk entfernt hätten – auch Stadium ist der Schauplatz einer Schnitzeljagd, die am Ende mit einer exklusiven Waffen-Blaupause belohnt wird.

Anscheinend haben die Entwickler vergessen, die Lootboxen im Stadion nach dem Streichen des Easter Eggs entsprechend anzupassen. Ob dieses „Problem“ in einem zukünftigen Patch behoben wird, ist aktuell nicht bekannt. Bis dahin können die Schatzkammern im Stadion jedoch gut dazu genutzt werden, um sich bereits früh im Spiel mit ordentlichem Loot einzudecken.